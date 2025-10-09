IDF: Χαιρετίζουν την συμφωνία με την Χαμάς, – Παραμένουν σε ετοιμότητα για «οποιαδήποτε σενάριο»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία χαιρετίζουν «την υπογραφή της συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων, η οποία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν επίσης:

«Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έδωσε οδηγίες σε όλες τις δυνάμεις, τόσο στην πρώτη γραμμή όσο και στα μετόπισθεν, να προετοιμάσουν ισχυρές άμυνες και να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο.

H αρχική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας και τα στάδια της συμφωνίας, με υπευθυνότητα και έμφαση στην ασφάλεια των στρατιωτών μας. Ταυτόχρονα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έδωσε εντολή να προετοιμαστεί η διοίκηση της επιχείρησης για την επιστροφή των ομήρων, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν για την επίτευξη των στόχων του πολέμου και για την υπεράσπιση των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα».