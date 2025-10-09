Logo Image

Πρώτη συμφωνία για την Γάζα – Το σημείωμα με τα νέα από τον Ρούμπιο (βίντεο) – Πώς θα τρέξει ο χρόνος για Ισραήλ – Χαμάς

Κόσμος

Πρώτη συμφωνία για την Γάζα – Το σημείωμα με τα νέα από τον Ρούμπιο (βίντεο) – Πώς θα τρέξει ο χρόνος για Ισραήλ – Χαμάς

REUTERS/Evelyn Hockstein

Η στιγμή που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοινώνει στον Τραμπ τις εξελίξεις - Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν μπροστά τους οι δύο πλευρές - Πότε θα απελευθερωθούν οι όμηροι

Η ανακοίνωση του  Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας που πρότειναν οι ΗΠΑ για τη Γάζα, ήρθε σχεδόν  δύο ώρες αφότου ο Μάρκο Ρούμπιο, διακόπτοντας  εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, και ενώπιον του ακροατηρίου, που αρχικά δυσανασχέτησε για την διακοπή, παρέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο χειρόγραφο σημείωμα. Με αυτό τον ενημέρωνε ότι επήλθε συμφωνία και ότι, σύμφωνα με τον CNN, υπήρχε ανακοίνωση που περίμενε την έγκρισή του για να αναρτηθεί, στο Truth Social.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό:

  • Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή της από την ισραηλινή κυβέρνηση γύρω στις 14:00 (ώρα Ιερουσαλήμ που είναι ίδια με την ώρα Ελλάδας).
  • Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ, ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εν αναμονή της έγκρισης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.
  • Εάν εγκριθεί, το Τελ Αβίβ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του στην αναθεωρημένη -σε σχέση με αυτήν που οριζόταν στον χάρτη του Τραμπ- γραμμή. Η τροποποίηση έγινε  ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας του Ισραήλ, και την ανάγκη της Χαμάς να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Η διαδικασία σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο πιθανότατα θα διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες.
  • Μετά την αποχώρηση του Ισραήλ, ξεκινάει η προθεσμία των 72 ωρών για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. «Η εκτίμησή μας είναι ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στους συνεργάτες μας στο CBS News. Ωστόσο σημείωσε ότι «η Χαμάς θα προσπαθήσει να συντομεύσει τους χρόνους, εφόσον είναι δυνατόν». Οι Times of Israel, έγραψαν πάντως ότι η ισλαμική οργάνωση   θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους το ΣάββατοΤο Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 400 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καθημερινά κατά τις πρώτες πέντε ημέρες, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά μεταγενέστερα.
  • Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε στο BBC ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη λάβει την τελική λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που το Ισραήλ σχεδιάζει να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα.Η πηγή ανέφερε ότι η καθυστέρηση συνδέεται με πιέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ σχετικά με την ταυτότητα ορισμένων από εκείνους των οποίων την απελευθέρωση επιδιώκει η Χαμάς. Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος εντός ωρών.
  • Το Τελ Αβίβ απέρριψε την ένταξη του ανώτερου Παλαιστίνιου κρατούμενου Μαρουάν Μπαργούτι στη συμφωνία ανταλλαγής, παρά την επιμονή της Χαμάς για την απελευθέρωσή του.
  •  Σε  ανάρτησή της στο Telegram, η Χαμάς καλούσε τον ηγέτη των ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την διεθνή κοινότητα να «αναγκάσουν την κατοχική κυβέρνηση [Ισραήλ] να εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της συμφωνίας και να μην της επιτρέψουννα αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube