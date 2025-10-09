Πρώτη συμφωνία για την Γάζα – Το σημείωμα με τα νέα από τον Ρούμπιο (βίντεο) – Πώς θα τρέξει ο χρόνος για Ισραήλ – Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας που πρότειναν οι ΗΠΑ για τη Γάζα, ήρθε σχεδόν δύο ώρες αφότου ο Μάρκο Ρούμπιο, διακόπτοντας εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, και ενώπιον του ακροατηρίου, που αρχικά δυσανασχέτησε για την διακοπή, παρέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο χειρόγραφο σημείωμα. Με αυτό τον ενημέρωνε ότι επήλθε συμφωνία και ότι, σύμφωνα με τον CNN, υπήρχε ανακοίνωση που περίμενε την έγκρισή του για να αναρτηθεί, στο Truth Social.
Watch as Donald Trump is handed a note by Marco Rubio during an event at the White House.
He tells reporters: ‘I was just given a note saying that we’re very close to a deal in the Middle East and they’re going to need me pretty quickly’https://t.co/n5edP0ayFu
Sky 501 pic.twitter.com/iCKA1W5Gdu
— Sky News (@SkyNews) October 8, 2025
A close-up of the note that Secretary of State Marco Rubio handed to President Donald J. Trump during his roundtable earlier at the White House, which read: “Very close. We need you to approve a Truth Social post soon, so you can announce deal first.” pic.twitter.com/0Sif26f9qi
— OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2025
Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό:
- Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή της από την ισραηλινή κυβέρνηση γύρω στις 14:00 (ώρα Ιερουσαλήμ που είναι ίδια με την ώρα Ελλάδας).
- Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ, ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα, εν αναμονή της έγκρισης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στις απελευθερώσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.
- Εάν εγκριθεί, το Τελ Αβίβ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του στην αναθεωρημένη -σε σχέση με αυτήν που οριζόταν στον χάρτη του Τραμπ- γραμμή. Η τροποποίηση έγινε ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας του Ισραήλ, και την ανάγκη της Χαμάς να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Η διαδικασία σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο πιθανότατα θα διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες.
- Μετά την αποχώρηση του Ισραήλ, ξεκινάει η προθεσμία των 72 ωρών για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. «Η εκτίμησή μας είναι ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στους συνεργάτες μας στο CBS News. Ωστόσο σημείωσε ότι «η Χαμάς θα προσπαθήσει να συντομεύσει τους χρόνους, εφόσον είναι δυνατόν». Οι Times of Israel, έγραψαν πάντως ότι η ισλαμική οργάνωση θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους το ΣάββατοΤο Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 400 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα καθημερινά κατά τις πρώτες πέντε ημέρες, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά μεταγενέστερα.
- Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε στο BBC ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη λάβει την τελική λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που το Ισραήλ σχεδιάζει να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα.Η πηγή ανέφερε ότι η καθυστέρηση συνδέεται με πιέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ σχετικά με την ταυτότητα ορισμένων από εκείνους των οποίων την απελευθέρωση επιδιώκει η Χαμάς. Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος εντός ωρών.
- Το Τελ Αβίβ απέρριψε την ένταξη του ανώτερου Παλαιστίνιου κρατούμενου Μαρουάν Μπαργούτι στη συμφωνία ανταλλαγής, παρά την επιμονή της Χαμάς για την απελευθέρωσή του.
- Σε ανάρτησή της στο Telegram, η Χαμάς καλούσε τον ηγέτη των ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την διεθνή κοινότητα να «αναγκάσουν την κατοχική κυβέρνηση [Ισραήλ] να εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της συμφωνίας και να μην της επιτρέψουννα αποφύγει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων».