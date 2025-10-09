Ισραήλ και Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα – Τραμπ: «Πολύ σύντομα» η απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση της συμφωνίας που πρότειναν οι ΗΠΑ για τη Γάζα, επιτρέποντας την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν και οι δύο την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ Ημέρα για τον Αραβικό και Μουσουλμανικό Κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω Έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το Ιστορικό και Πρωτοφανές Γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αντίδραση του Νετανιάχου

«Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα», ανάφερε σε μια πρώτη του δήλωση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

With God’s help we will bring them all home. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ» και τόνισε ότι θα συγκαλέσει την κυβέρνηση την Πέμπτη για να εγκρίνει τη συμφωνία.

«Μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ. Αύριο θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπητούς μας ομήρους πίσω στην πατρίδα τους», είπε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση από το γραφείο του.

«Ευχαριστώ τους γενναίους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας – χάρη στο θάρρος και τη θυσία τους φτάσαμε σε αυτή την ημέρα», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε τις «εγκάρδιες ευχαριστίες» του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του «για την αφοσίωσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας».

«Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας», κατέληξε στο μήνυμά του ο Νετανιάχου.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους το Σάββατο

Η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στους Times of Israel.

Η συμφωνία θα υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο, αναφέρουν οι πηγές.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων χαιρετίζει την ανακοίνωση της συμφωνίας

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία».

«Πρόκειται για σημαντική και ουσιαστική πρόοδο προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει το φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να συγκαλέσει αμέσως μια συνεδρίαση για την έγκριση της συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους αιχμαλώτους και τους Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα.

Οι οικογένειες εκφράζουν επίσης «τις βαθιές τους ευχαριστίες» στον Τραμπ και την κυβέρνησή του, επαινώντας την «ηγεσία και την αποφασιστικότητά του που οδήγησαν σε μια ιστορική ανακάλυψη».

«Υπάρχουν ακόμη 48 όμηροι που βρίσκονται υπό την ομηρία της Χαμάς. Είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι και ως έθνος να επιστρέψουμε όλους στα σπίτια τους, ζωντανούς και νεκρούς μαζί», προστίθεται δήλωση.

