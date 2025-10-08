Οι Γιατροί του Κόσμου και η Δράση κατά της Πείνας σημαίνουν συναγερμό για τον υποσιτισμό στη Γάζα

Δραστική αύξηση του παιδικού υποσιτισμού, καταστροφικές συνθήκες υγιεινής: Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Δράση κατά της Πείνας και Γιατροί του Κόσμου προειδοποιούν για τη δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

«Τον Ιούλιο, οι ομάδες της Δράσης κατά της Πείνας κατέγραψαν αύξηση 700% στα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023», έγραψε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Τον Σεπτέμβριο, «300 με 400 παιδιά μικρότερα των πέντε ετών» έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις ομάδες, «ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, ο αριθμός των κρουσμάτων μόλις που ανερχόταν σε 100», διευκρινίζει ο Βίνσεντ Στέλι, διευθυντής επιχειρήσεων της Δράσης κατά της Πείνας. «Είδα ένα 7χρονο παιδί που ζύγιζε μόνο 6,5 κιλά», δήλωσε ο Στέλι, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τη Γάζα.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα ο οποίος τελεί υπό αυστηρό ισραηλινό αποκλεισμό και οι ερευνητές του δηλώνουν ότι το Ισραήλ διαπράττει εκεί γενοκτονία, κατηγορίες που απορρίπτονται από το Ισραήλ.

Σε μελέτη που δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) καταγγέλλουν «τα συστηματικά εμπόδια που τίθενται σε εφαρμογή από την ισραηλινή κυβέρνηση στην πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην περίθαλψη για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία στη Γάζα».

Οι Γιατροί του Κόσμου αναφέρουν ως παράδειγμα ότι ένα πακέτο σερβιέτες “χαμηλής ποιότητας” κοστίζει τουλάχιστον 15 δολάρια.

«Ορισμένες γυναίκες μας αναφέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν κομμάτια χρησιμοποιημένων υφασμάτων σαν προστασία, για παράδειγμα», γράφουν οι Γιατροί του Κόσμου.

Η ΜΚΟ αναφέρει επίσης ότι οι ομάδες της διαπιστώνουν «υποσιτισμό» που πλήττει όλο και περισσότερο τις εγκύους με το 85% να «κινδυνεύουν να υποστούν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης».