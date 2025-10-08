Logo Image

Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών

REUTERS/Abdul Saboor

Ο Γάλλος πρόεδρος ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί

Νέο πρωθυπουργό θα διορίσει εντός των επομένων 48 ωρών ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες.

Νωρίτερα ο Λεκορνί ανέφερε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

