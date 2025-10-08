Ιταλία: Η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει την μπούρκα – Μεγάλα πρόστιμα στους παραβάτες

Το κυβερνών κόμμα «Αδέρφια της Ιταλίας» κατέθεσε νομοσχέδιο που επιδιώκει να απαγορεύσει τη χρήση της μπούρκας και του νικάμπ — ενδυμάτων που καλύπτουν το πρόσωπο και το σώμα — σε όλους τους δημόσιους χώρους της χώρας, χαρακτηρίζοντάς το «νομοσχέδιο κατά του ισλαμικού απομονωτισμού».

«Η θρησκευτική ελευθερία είναι ιερή, αλλά πρέπει να ασκείται δημόσια, με πλήρη σεβασμό προς το Σύνταγμά μας και τις αρχές του ιταλικού κράτους», δήλωσε ο βουλευτής Αντρέα Ντελμάστρο, ένας από τους εισηγητές του νομοσχεδίου, σε ανάρτησή του στο Facebook την Τετάρτη.

Η μπούρκα είναι ένδυμα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα της γυναίκας, από το κεφάλι έως τα πόδια, αφήνοντας μόνο ένα πλέγμα μπροστά από τα μάτια. Το νικάμπ αφήνει ακάλυπτη την περιοχή γύρω από τα μάτια.

Μεγάλα πρόστιμα για τους παραβάτες

Η προτεινόμενη απαγόρευση θα ισχύει για κάθε είδους κάλυμμα προσώπου σε δημόσιους χώρους, όπως καταστήματα, σχολεία και γραφεία. Όσοι την παραβιάζουν θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο από 300 έως 3.000 ευρώ.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού που το δεξιό κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι περιγράφει ως «πολιτισμικό απομονωτισμό» συνδεόμενο με το Ισλάμ.

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά ρυθμίζει τη χρηματοδότηση των τζαμιών και απαγορεύει τη χρήση της πλήρους κάλυψης του προσώπου. Παράλληλα, ενισχύει τη νομοθεσία κατά των εξαναγκαστικών γάμων. Στην Ιταλία εφαρμόζουμε τους νόμους μας, που βασίζονται σε συγκεκριμένο αξιακό πλαίσιο», δήλωσε η Σάρα Κελάνι, επικεφαλής μεταναστευτικής πολιτικής των «Αδελφών της Ιταλίας», σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Αυστηρότερος έλεγχος για την χρηματοδότηση θρησκευτικών οργανώσεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερες ποινές για εξαναγκαστικούς γάμους και υποχρεώνει τις θρησκευτικές οργανώσεις που δεν αναγνωρίζονται επίσημα από το κράτος να δηλώνουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση προέρχεται από το εξωτερικό — με τη χρηματοδότηση να επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν απειλεί την εθνική ασφάλεια.

Ο Ντελμάστρο ανέφερε ότι η Ιταλία εμπνεύστηκε από τη Γαλλία, την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επέβαλε πλήρη απαγόρευση της μπούρκας το 2011. Έκτοτε, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελβετία και αρκετές ακόμη χώρες έχουν υιοθετήσει παρόμοια ή μερική απαγόρευση.

Πηγή έμπνευσης η Γαλλία

«Αντλήσαμε έμπνευση από τη βαθιά κοσμική Γαλλία, με τη βαθιά πεποίθηση ότι καμία ξένη χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπονομεύει ποτέ την κυριαρχία ή τον πολιτισμό μας», πρόσθεσε ο Ντελμάστρο.

Στην Ιταλία υπάρχει ήδη νόμος από το 1975 που απαγορεύει την πλήρη κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ρητά στη μπούρκα.

Η Ένωση Ισλαμικών Κοινοτήτων Ιταλίας, μία από τις κύριες ισλαμικές οργανώσεις της χώρας, δεν ήταν διαθέσιμη για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από POLITICO