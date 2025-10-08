Πίστη στο Ισλαμικό Κράτος ορκίστηκε ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ

Ο δράστης της περασμένης εβδομάδας στην επίθεση εναντίον συναγωγής στο Μάντσεστερ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών της κοινότητας, ορκίστηκε πίστη στο αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος (IS), ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ο δράστης, Τζιχάντ αλ-Σάμι, τηλεφώνησε στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης στις 2 Οκτωβρίου, για να δηλώσει την αφοσίωσή του στην τρομοκρατική οργάνωση.

Η επίθεση και η αντίδραση της αστυνομίας

Ο 35χρονος Αλ-Σάμι έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από τη Συναγωγή της Ενορίας του Χίτον Παρκ, αφού πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, τους επιτέθηκε με μαχαίρι και προσπάθησε να εισβάλει στο κτίριο.

Τα μέλη της ενορίας Μέλβιν Κράβιτς (66 ετών) και Άντριαν Ντόλμπι (53 ετών) σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε την Ημέρα του Εξιλασμού (Γιομ Κιπούρ), τη ιερότερη ημέρα του εβραϊκού έτους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Ντόλμπι σκοτώθηκε κατά λάθος από πυρά αστυνομικού, την ώρα που ο ίδιος και άλλοι πιστοί προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συναγωγή για να εμποδίσουν τον Αλ-Σάμι να εισέλθει. Τρεις ακόμη άνδρες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Η σύλληψη και οι νομικές ενέργειες

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Αλ-Σάμι τελούσε υπό προσωρινή αποφυλάκιση για μια υπόθεση φερόμενου βιασμού, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Καθώς η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει αν έδρασε μόνος του, συνέλαβε έξι άτομα —τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες— στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, με την κατηγορία της «διάπραξης, προετοιμασίας και υποκίνησης τρομοκρατικών ενεργειών».

Το δικαστήριο το Σάββατο ενέκρινε πενθήμερη παράταση κράτησης για τέσσερις από τους υπόπτους (δύο άνδρες και δύο γυναίκες), ενώ μια 18χρονη γυναίκα και ένας 43χρονος άνδρας αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τα ονόματα των συλληφθέντων ούτε τη φύση της σχέσης τους με τον Αλ-Σάμι.

Με πληροφορίες από Euronews