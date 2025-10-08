Λεκορνί: Υπάρχει πλειοψηφία για μη διάλυση της Βουλής, νέος πρωθυπουργός σε 48 ώρες

Την εξασφάλιση πλειοψηφίας στη γαλλική Βουλή κατά της διάλυσής της ανακοίνωσε πριν από λίγο ο απερχόμενος Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Μιλώντας στο France 2 σημείωσε: «Ενημέρωσα τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι η προοπτική διάλυσης του Κοινοβουλίου έχει πλέον απομακρυνθεί και ότι πιστεύω ότι η νέα κατάσταση, τού επιτρέπει να διορίσει νέο Πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Αρνήθηκε πάντως να αναφερθεί από ποιο κόμμα θα προέρχεται ο επόμενος πρωθυπουργός.

«Η πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης απορρίπτει τη διάλυση του Σώματος, επειδή βλέπει ξεκάθαρα ότι η διάλυση δεν φέρνει λύση. Υπάρχουν αρκετές Kοινοβουλευτικές Ομάδες που είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό», πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Αριστερά. «Πιστεύω ότι μια νέα πορεία είναι εφικτή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κοινός πυρήνας βουλευτών, ο Λεκορνί είπε: «Υπάρχει μια πλατφόρμα βουλευτών που ουσιαστικά θέλουν λίγο πολύ το ίδιο πράγμα στον προϋπολογισμό. «Μας λείπει το τελευταίο βήμα, η ικανότητα να επιτύχουμε τον συμβιβασμό στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης», συμπλήρωσε.

Συνταξιοδοτικό, ο μεγαλύτερος σκόπελος

O Λεκορνί χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε εκτιμώντας ότι πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια στα 64 έτη, θα κόστιζε στο Υπουργείο Οικονομικών 3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027.

❗️ [ FRANCE ] Sébastien Lecornu pense que la situation permet à Emmanuel Macron de nommer un nouveau Premier ministre « dans les prochaines 48 heures » et assure qu’il y a une « majorité absolue à l’Assemblée nationale qui refuse la dissolution ».pic.twitter.com/M47Iz8m4Lv — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 8, 2025

Για τον προϋπολογισμό

Κληθείς να απαντήσει αν θα υπάρξει σύντομα κατάρτιση προϋπολογισμού, ο Λεκορνί είπε: «Όλα τα πολιτικά κόμματα με τα οποία συνομίλησα, είπαν ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε να μην έχουμε προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου».

Και συμπλήρωσε: «Τους διαβεβαίωσα, ακόμη και αν δεν είναι τέλειο, ότι ένα προσχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί τη Δευτέρα. Αλλά θα υπάρχουν πολλά προς συζήτηση».

Σχετικά με το ζήτημα της «φορολογικής δικαιοσύνης», «η πραγματικότητα είναι ότι σε τρεις εβδομάδες προσπαθήσαμε συλλογικά να μην κάνουμε τίποτα για τη φορολογία. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη φορολογία στο Κοινοβούλιο».

Σχετικά με τις αυξήσεις φόρων, είπε: «είναι ένα ιερό τοτέμ για τους Γάλλους», Λεκορνί. «Εάν ορισμένοι φόροι πρέπει να αυξηθούν, αυτό θα πρέπει να δικαιολογηθεί».