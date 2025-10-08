Μέση Ανατολή: Η Χαμάς αναφέρει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή σταμάτησε τα επιδόματα προς μαχητές της που κρατούνται στο Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Αρχή σταμάτησε τις πληρωμές επιδομάτων προς τις οικογένειες επτά κρατουμένων της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ που κρατούνται στο Ισραήλ, δήλωσε πρόσφατα το υπουργείο Κρατουμένων της Χαμάς, κατονομάζοντας τους επτά κρατούμενους.

Η δήλωση της Χαμάς δεν διευκρινίζει πότε η Παλαιστινιακή Αρχή σταμάτησε τις πληρωμές επιδομάτων προς τις οικογένειές τους.

Μεταξύ αυτών που κατονομάστηκαν είναι ο Αμπάς αλ-Σαγιέντ, ο οποίος σχεδίασε την βομβιστική επίθεση στο ξενοδοχείο Park το 2002 κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα, ο Τζαμάλ Αμπού αλ-Χιτζά, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και ο Μπιλάλ Μπαργούτι, μέλος της Χαμάς που σχεδίασε την βομβιστική επίθεση στο εστιατόριο Sbarro το 2003. Όλοι εκτίουν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης. Το όνομα του αλ-Σαγιέντ εμφανίστηκε πρόσφατα σε δημοσιεύματα, καθώς ένας από τους κρατούμενους που η Χαμάς απαιτεί να απελευθερωθεί σε μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων.

Η ανακοίνωση της Χαμάς είναι σύμφωνη με το ρεπορτάζ των Times of Israel τον περασμένο μήνα, το οποίο αποκάλυψε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας και ολοκλήρωσε τη σταδιακή κατάργηση ενός προηγούμενου συστήματος που, σύμφωνα με τους επικριτές, ενθάρρυνε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Πηγή: Times of Israel