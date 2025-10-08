Logo Image

Βάντεφουλ: Θεμιτή η κριτική στην πολιτική του Ισραήλ για την Γάζα – Επαίσχυντο και απαράδεκτο το κύμα αντισημιτισμού

Κόσμος

REUTERS/Nadja Wohlleben

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ υποστήριξε και πάλι σθεναρά το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού πρόεδρου για τη Γάζα

Κατανόηση για την κριτική που ασκείται στην πολιτική του Ισραήλ σχετικά με την Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, επικρίνοντας, ωστόσο, ταυτόχρονα το «επαίσχυντο κύμα αντισημιτισμού».

«Η κριτική, η αδυναμία κατανόησης, ίσως ακόμη και η αποτροπιασμός για αυτήν την κυβερνητική πολιτική είναι θεμιτές», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Bundestag, παρουσία μάλιστα του Ισραηλινού πρέσβη στο Βερολίνο Ρον Πρόσορ. Η κριτική όμως στην κυβέρνηση «δεν πρέπει αυτόματα να είναι κριτική για το κράτος του Ισραήλ και σίγουρα όχι κριτική για όλους τους Εβραίους», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και έκανε λόγο για «επαίσχυντο και απαράδεκτο κύμα αντισημιτισμού» μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από δύο χρόνια.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστήριξε και πάλι σθεναρά το ειρηνευτικό σχέδιο του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και υπογράμμισε ότι η Χαμάς «πρέπει επιτέλους τώρα να συμφωνήσει». Στόχος είναι «ένα μέλλον στο οποίο Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να μπορούν να ζήσουν δίπλα – δίπλα ειρηνικά, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

