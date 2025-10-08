Φιντάν: Θα μπορούσε να κηρυχθεί άμεσα εκεχειρία στη Γάζα, εάν οι δυο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία απόψε

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα μπορούσε ενδεχομένως να κηρυχθεί σήμερα, εάν το Ισραήλ και η Χαμάς καταλήξουν σε συμφωνία απόψε.

«Εάν επιτευχθεί συναίνεση σήμερα, η εκεχειρία θα επιτευχθεί με διαμεσολάβηση», τόνισε ο Φιντάν.

«Τα μέρη έδειξαν μεγάλη βούληση για την απελευθέρωση των κρατουμένων και των ομήρων», σημείωσε έχοντας δίπλα του τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας.

Ακόμη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε τέσσερις προτεραιότητες, στις οποίες «έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι στιγμής»: την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, τις γραμμές αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, την ανθρωπιστική βοήθεια και τους όρους μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: Times of Israel