Αλλαγή σχεδίων: Δεν πάει ο Ρούμπιο στην σύνοδο του Παρισιού για την Γάζα

Γιατί άλλαξαν τα σχέδια

Δεν θα παραστεί τελικά στην αυριανή υπουργική σύνοδο στο Παρίσι με αντικείμενο τη μεταπολεμική μετάβαση στη Λωρίδα της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να εκπροσωπηθεί από άλλον, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ο Ρούμπιο αναμενόταν να δώσει το «παρών» στη συνάντηση, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω της διακοπής της  λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown) στις ΗΠΑ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα πάντως με τις πηγές, θα παραστεί κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος αν και δεν είναι προς το παρόν σαφές ποιος θα είναι αυτός.

Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, επειδή τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι έχει περιορίσει τη λειτουργία της, λόγω του shutdown.

Πηγή: ΑΜΠΕ

