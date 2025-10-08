Γαλλία: Στο επίκεντρο της αυριανής συνόδου των ΥΠΕΞ η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ στη μεταπολεμική Γάζα

Η υπουργική σύνοδος για τη Γάζα, στην οποία αναμένεται να παραβρεθούν αύριο Πέμπτη οι επικεφαλής της διπλωματίας αραβικών και ευρωπαϊκών χωρών, θα έχει ως στόχο να συζητηθεί το πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και να εκτιμηθεί η συλλογική δέσμευση των χωρών στη διαδικασία αυτή, ανέφεραν σήμερα διπλωματικές πηγές.

Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί στο Παρίσι, παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες που φιλοξενούνται στην Αίγυπτο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Θα γίνει κυρίως αναφορά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση, τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή και στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας» ανέφεραν τρεις γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Οι υπουργοί θέλουν επίσης να επισημάνουν «τη στήριξή τους» στο σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ και «να προσδιορίσουν τους όρους της συλλογικής δέσμευσής τους», εξήγησαν οι ίδιες πηγές.

«Αυτές τις ώρες και τις ημέρες της διπλωματίας, είναι ουσιαστικής σημασίας να δράσουμε από κοινού και να διευθετήσουμε την υπόθεση» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ που θα βρίσκεται στο Παρίσι, όπως και ο Αμερικανός ομόλογός του, ο Μάρκο Ρούμπιο. «Πολλές χώρες είναι έτοιμες να δεσμευτούν ώστε να υλοποιηθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο και η ελπίδα για την ειρήνη να γίνει γρήγορα πραγματικότητα. Για αυτό, η Γάζα δεν πρέπει στο εξής να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Και για αυτό, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας χρειάζονται πριν απ’ όλα, εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική και οικονομική προοπτική», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχειας της πρωτοβουλίας της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας για τη λύση των δύο κρατών που οδήγησε το καλοκαίρι στη λεγόμενη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» και «διευκόλυνε την υιοθέτηση του αμερικανικού σχεδίου», είπαν οι γαλλικές πηγές.

Ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο

Εκτός της Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Γερμανίας, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, από την ευρωπαϊκή πλευρά, η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία από την αραβική πλευρά και η Ινδονησία, ο Καναδάς και η Τουρκία, που επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αποστολή σταθεροποίησης της Γάζας, μετά την κατάπαυση του πυρός.

«Η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη μεταπολεμική πολιτική διαδικασία για την ανοικοδόμηση και την επανένωση της Παλαιστίνης» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιταλική διπλωματική πηγή, εκτιμώντας ότι το σχέδιο Τραμπ είναι «η μόνη εναλλακτική».

Το σχέδιο αυτό ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και προβλέπει την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα σε 72 ώρες, τη σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού και τον αφοπλισμό της Χαμάς. «Η ιταλική κυβέρνηση είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο, ως συμβολή της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ, την πιθανή ανάπτυξη καραμπινιέρων για να εκπαιδεύσουν τις νέες αστυνομικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, όπου οι καραμπινιέροι είναι ήδη παρόντες και η δουλειά τους εκτιμάται πολύ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ιταλία είναι διατεθειμένη επίσης «να συμβάλει ενεργά στις ιατρικές και υγειονομικές υποδομές» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα, στις 17.00 ώρα Παρισιού (18.00 ώρα Ελλάδας). Σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας Χουσέιν μπιν Αμπντάλα.

