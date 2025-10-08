Οικογενειακό δράμα πίσω από τις 13 μαχαιριές σε δήμαρχο της Γερμανίας – Την 17χρονη κόρη της κατονομάζει ως δράστη

Ένα οικογενειακό επεισόδιο φαίνεται να κρύβεται πίσω από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε χθες, Τρίτη, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της γερμανικής πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, με την ίδια να κατονομάζει ως υπεύθυνη για τον σοβαρό τραυματισμό της τη 17χρονη θετή της κόρη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη επικοινώνησε με τις αρχές περίπου το μεσημέρι της Τρίτης, υποστηρίζοντας τηλεφωνικά ότι η μητέρα της είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης ληστείας. Ωστόσο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαπίστωσαν ότι η Στάλτσερ έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου. «Η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κανέναν κίνδυνο», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τι αποκάλυψε ο εισαγγελέας και η επικεφαλής της εγκληματολογικής υπηρεσίας

Ο εισαγγελέας Χόλντορν επεσήμανε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στον τόπο του εγκλήματος υποδεικνύουν πως η θετή κόρη είναι η υπεύθυνη για τους τραυματισμούς. Σε νομικό επίπεδο, η υπόθεση κατατάσσεται πλέον ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη», αποφεύγοντας την κατηγορία απόπειρας δολοφονίας.

Ο επικεφαλής της εγκληματολογικής υπηρεσίας, Γενς Ράουτενμπεργκ, αποκάλυψε ότι εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια σε δωμάτιο του οικογενειακού σπιτιού, καθώς και ρούχα που πιθανολογείται ότι φορούσαν οι δράστες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η οικογένεια της Στάλτσερ έχει, επίσης, έναν θετό γιο 15 ετών και την 17χρονη κόρη, η οποία εμπλέκεται στο συμβάν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία, καθώς από την πρώτη στιγμή προκύπτει ότι πίσω από το αιματηρό επεισόδιο δεν κρύβονται εξωτερικοί παράγοντες, αλλά οικογενειακές εντάσεις, με ένα φερόμενο προσωπικό κίνητρο να έχει οδηγήσει σε βίαιη κατάληξη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ