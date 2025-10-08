Παλαιστινιακές και ισραηλινές πηγές: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο τείνουν θετικά προς μια συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με μια παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις στους Times of Israel.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, μαζί με μια μερική αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει η πηγή, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας θα οριστικοποιηθούν σε επόμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, μια ανώνυμη ισραηλινή πηγή δήλωσε ομοίως στο σαουδαραβικής ιδιοκτησίας ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Arabiya ότι οι διαπραγματευτές «προσεγγίζουν με προσοχή» μια συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου.

Όπως είπε η ίδια πηγή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ασκεί πίεση» σε όλα τα μέρη για να επιτύχουν αποτελέσματα.

Το Sky News Arabia αναφέρει, εν τω μεταξύ, ότι η αυξημένη συμμετοχή της Ουάσινγκτον στις διαπραγματεύσεις έρχεται μετά την παραλαβή «θετικών σημάτων» από το Κατάρ και την Αίγυπτο σχετικά με τις εξελίξεις επί τόπου.

Επικαλείται μια ανώνυμη πηγή που λέει ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο».

Πηγή: Times of Israel