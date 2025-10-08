Λεπέν: Θα καταψηφίσουμε κάθε νέο πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει εκλογές

Η ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει για την ανατροπή οποιουδήποτε μελλοντικού πρωθυπουργού διορίσει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εκτός εάν προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Κάθε νέα κυβέρνηση είναι ένας μηχανισμός για να παρακαμφθεί η θέληση του λαού», δήλωσε η Λεπέν την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου.

Τα σχόλια της Λεπέν έρχονται καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να βρει διέξοδο από την πολιτική κρίση που προκλήθηκε από την παραίτησή του τη Δευτέρα. Αφού αποδέχθηκε την παραίτηση του Λεκορνί, ο Μακρόν του ανέθεσε να βρει μια λύση έως το βράδυ της Τετάρτης.

Το κόμμα της Λεπέν, η Εθνική Συσπείρωση (Rassemblement National), καθώς και άλλες πολιτικές δυνάμεις που θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν πλειοψηφία στην επί του παρόντος ισορροπημένη Εθνοσυνέλευση, το κάτω σώμα του γαλλικού κοινοβουλίου, ζητούν από τον Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Φόβο στα άλλα κόμματα λόγω της δημοφιλίας της Εθνικής Συσπείρωσης, βλέπει η Λεπέν

Η Λεπέν κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ότι «φοβούνται θανάσιμα» την επιστροφή στις κάλπες, από τον φόβο ότι η πλευρά τους θα μπορούσε να χάσει έδρες και ότι η Εθνική Συσπείρωση θα ενισχυόταν μέσα από τη διαδικασία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Εθνική Συσπείρωση παραμένει το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της Γαλλίας, αλλά το σύστημα δεύτερου γύρου της χώρας καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη του πώς η δημοφιλία μεταφράζεται σε νίκες στις εκλογές.

Προς τους Σοσιαλιστές στρέφεται ο Μακρόν – Η προϋπόθεση που θέτουν

Από την Τρίτη, κυκλοφορούν φήμες ότι ο Μακρόν σκέφτεται να διορίσει έναν πρωθυπουργό της αριστεράς για να ξεπεράσει το αδιέξοδο. Το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα θεωρείται ο ισχυρότερος υποψήφιος για την ηγεσία αυτής της μειοψηφικής κυβέρνησης, η οποία θα χρειαστεί να εξασφαλίσει τουλάχιστον σιωπηρή στήριξη από άλλα κόμματα της αριστεράς και τους κεντρώους υπέρ Μακρόν.

Οι Σοσιαλιστές έχουν θέσει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή τους την προθυμία του Μακρόν να αναστείλει την αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση συντάξεων του 2023, η οποία αύξησε το κατώτατο όριο συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους στα 64 έτη. Η μεταρρύθμιση υλοποιείται σταδιακά, και η αναστολή θα παγώσει το κατώτατο όριο στα 63.

Φαίνεται να αυξάνεται η δυναμική για να αντιμετωπιστεί με κάποιον τρόπο ο αντιδημοφιλής νόμος, με την Ελισαμπέτ Μπορν — την πρωθυπουργό υπό την οποία ο Μακρόν προώθησε βασική νομοθεσία — να δηλώνει τώρα ότι τάσσεται υπέρ της αναστολής.

Παρ’ όλα αυτά, ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε πως δεν έχει λάβει καμία εγγύηση για την άρση των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων.

Τι προβλέπει η Λεπέν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Λεπέν προέβλεψε με αυτοπεποίθηση ότι η παραχώρηση θα γίνει δεκτή, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μόνη οδό για το προεδρικό στρατόπεδο να αποφύγει τη διάλυση του κοινοβουλίου. Δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την αναστολή, αλλά ελπίζει να προτείνει μια εναλλακτική μεταρρύθμιση συντάξεων εάν ποτέ βρεθεί στην εξουσία.

Με πληροφορίες από POLITICO

