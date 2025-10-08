Logo Image

Ιράν: Ελεύθερος αφέθηκε ο 19χρονος Γαλλογερμανός που συνελήφθη τον Ιούνιο και κατηγορήθηκε για «κατασκοπεία»

Κόσμος

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Ο νεαρός συνελήφθη την 16η Ιουνίου στο Μπαντάρ-Αμπάς καθώς διέσχιζε με ποδήλατο τη χώρα, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Ελεύθερος αφέθηκε ο 19χρονος Γαλλογερμανός που είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στο Ιράν και αναμένεται να επιστρέψει αύριο Πέμπτη στο Παρίσι.

Ο νεαρός συνελήφθη την 16η Ιουνίου στο Μπαντάρ-Αμπάς καθώς διέσχιζε με ποδήλατο τη χώρα, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Κατηγορήθηκε για «κατασκοπεία», αλλά η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αθώωσή του.

«Ο Λενάρτ Μοντερλός είναι ελεύθερος», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Δεν έχω ξεχάσει τη Σεσίλ Κολέρ και τον Ζακ Παρί, των οποίων την άμεση απελευθέρωση απαιτούμε», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, αναφερόμενος στη 40χρονη καθηγήτρια Λογοτεχνίας και τον 72χρονο σύντροφό της που συνελήφθησαν στο Ιράν στις 7 Μαΐου 2022 και κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

«Είμαστε ανακουφισμένοι για την επιστροφή του γιου μας», ανέφεραν οι γονείς του Λενάρτ Μοντερλός σε μήνυμα που μετέφερε στο AFP η δικηγόρος της οικογένειας.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

