Logo Image

Γραφείο Νετανιάχου: «Fake news» ότι αξιωματούχος του Κατάρ συνέταξε τη «συγγνώμη» του πρωθυπουργού για την επίθεση στη Ντόχα

Κόσμος

Γραφείο Νετανιάχου: «Fake news» ότι αξιωματούχος του Κατάρ συνέταξε τη «συγγνώμη» του πρωθυπουργού για την επίθεση στη Ντόχα

REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Διαψεύδει το δημοσίευμα το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει δημοσίευμα του Politico ότι ο Λευκός Οίκος, με τη συμβολή ενός συνομιλητή του από το Κατάρ, έγραψε τη «συγγνώμη» του Ισραηλίνού πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα προς τον ομόλογό του από το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου ως «ψεύτικες ειδήσεις».

«Αυτές είναι ψευδείς ειδήσεις. Οι παρατηρήσεις του πρωθυπουργού Νετανιάχου στη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ καθορίστηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, σε συνεννόηση μόνο με την επαγγελματική του ομάδα», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

«Όσο για τον αξιωματούχο του Κατάρ, ήταν παρών μόνο κατά τη διάρκεια της κλήσης κατόπιν πρόσκλησης της αμερικανικής ομάδας και δεν υπήρξε καμία επαφή με την ισραηλινή ομάδα», προσθέτει το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε τρία άτομα που γνώριζαν την τηλεφωνική κλήση, «ένας ισχυρός συνομιλητής από το Κατάρ και στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού της χώρας» βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου για να βεβαιωθεί ότι ο πρωθυπουργός θα τηρούσε το σενάριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την απολογία του Νετανιάχου, ο Τραμπ δημοσίευσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου και ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ και ο αραβικός κόσμος είχαν αποδεχτεί το σχέδιο.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube