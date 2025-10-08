Γραφείο Νετανιάχου: «Fake news» ότι αξιωματούχος του Κατάρ συνέταξε τη «συγγνώμη» του πρωθυπουργού για την επίθεση στη Ντόχα

Το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει δημοσίευμα του Politico ότι ο Λευκός Οίκος, με τη συμβολή ενός συνομιλητή του από το Κατάρ, έγραψε τη «συγγνώμη» του Ισραηλίνού πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα προς τον ομόλογό του από το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου ως «ψεύτικες ειδήσεις».

«Αυτές είναι ψευδείς ειδήσεις. Οι παρατηρήσεις του πρωθυπουργού Νετανιάχου στη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ καθορίστηκαν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, σε συνεννόηση μόνο με την επαγγελματική του ομάδα», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

«Όσο για τον αξιωματούχο του Κατάρ, ήταν παρών μόνο κατά τη διάρκεια της κλήσης κατόπιν πρόσκλησης της αμερικανικής ομάδας και δεν υπήρξε καμία επαφή με την ισραηλινή ομάδα», προσθέτει το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε τρία άτομα που γνώριζαν την τηλεφωνική κλήση, «ένας ισχυρός συνομιλητής από το Κατάρ και στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού της χώρας» βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου για να βεβαιωθεί ότι ο πρωθυπουργός θα τηρούσε το σενάριο.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την απολογία του Νετανιάχου, ο Τραμπ δημοσίευσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου και ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ και ο αραβικός κόσμος είχαν αποδεχτεί το σχέδιο.

Πηγή: Times of Israel