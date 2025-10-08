Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία που έχει αναλάβει τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας

Η Rheinmetall επιταχύνει την παραγωγή μαχητικών drones, αλλά και αυτόνομων «Αιωρούμενων Πυρομαχικών» (LM), καθώς έχουν αποκτήσει αυξανόμενη σημασία στον σύγχρονο πόλεμο, τα τελευταία χρόνια.

Ο γερμανικός αμυντικός κολοσσός έθεσε ήδη σε λειτουργία στο εργοστάσιό της στη Σαρδηνία μια εγκατάσταση για την κατασκευή, τις δοκιμές, την παραγωγή κεφαλών με την ενσωμάτωση «αιωρούμενων πυρομαχικών».

Ηδη, έχει ξεκινήσει η μαζική παραγωγή των drones και των πυρομαχικών LM, σε συνεργασία με την ιταλική θυγατρική RWM Italia.

Οι κεφαλές κατασκευάζονται και ενσωματώνονται στους πυραύλους στο εργοστάσιο της Rheinmetall στη Σαρδηνία.

«Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την πραγματοποίηση αποστολών κατά χερσαίων ή ναυτικών στόχων, με υψηλή ακρίβεια, ώστε να περιορίζονται οι παράπλευρες απώλειες» εξηγούν στρατιωτικοί αναλυτές. « Μέσω της ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) , το σύστημα LM θα είναι σε θέση να αξιολογεί την τακτική κατάσταση με βάση επιχειρησιακά κριτήρια και να προσαρμόζεται δυναμικά στο περιβάλλον της μάχης», προσθέτουν.

Τα αιωρούμενα πυρομαχικά πρόκειται να παραδοθούν σε οκτώ διαφορετικές χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και εκτός της Συμμαχίας, στην Ευρώπη.

Ηγετική θέση στα drones

Η παραγωγή drones είναι επίσης από τους τομείς στους οποίους η Rheinmetall κατέχει ηγετική θέση, καθώς περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα από την ανίχνευση και την αναγνώριση έως την αντιμετώπιση παρεμβολών, την αεράμυνα με βάση κανόνια (“Skyranger”) και τα λέιζερ υψηλής ενέργειας. Με τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, η Rheinmetall είχε πωλήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η Γερμανική αμυντική βιομηχανία συνεργάζεται επίσης με άλλες γνωστές εταιρείες σε αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα, όπως η Lockheed Martin και η Anduril.

Στο επίκεντρο του επανεξοπλισμού

Ο γίγαντας με έδρα το Ντίσελντορφ θα αποτελέσει άλλωστε τη ραχοκοκαλιά του τεράστιου προγράμματος επανεξοπλισμού της Γερμανίας, που προβλέπει τη διάθεση 355 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2026 ως το 2041.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Rheinmetall εγκαινίασε επίσης το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής οβίδων των 155 χιλιοστών στην Ευρώπη, στην Κάτω Σαξωνία. Με επένδυση περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ και χρόνο ρεκόρ κατασκευής 15 μηνών, η εγκατάσταση αποτελεί άμεση απάντηση στην επείγουσα ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων των γερμανικών και ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων.

Η εγκατάσταση, η οποία καλύπτει έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων. αναμένεται να φτάσει σε πλήρη λειτουργική ικανότητα έως το 2027 και, μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα είναι σε θέση να παράγει έως και 350.000 οβίδες, ετησίως.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Άρμιν Πάπεργκερ, το νέο εργοστάσιο θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο βιομηχανικό δίκτυο του ομίλου, ο οποίος στοχεύει στην επίτευξη συνολικής παραγωγής 1,5 εκατομμυρίου οβίδων ετησίως , χάρη και στα εργοστάσια στην Ισπανία, τη Νότια Αφρική και τα πρόσφατα αποκτηθέντα στην Ουγγαρία και τη Λιθουανία. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Rheinmetall και η ουκρανική κυβέρνηση υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή ενός εργοστασίου για την παραγωγή πυρομαχικών και στην Ουκρανία.