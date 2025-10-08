Η ΕΕ δεσμεύεται να καταπολεμήσει το μίσος κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την «θεραπεία μετατροπής»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει τις προσπάθειες για την απαγόρευση της «θεραπείας μετατροπής» και την καταπολέμηση του μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων κατά της κοινότητας.

Σχεδόν 1 στα 4 μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην ΕΕ — συμπεριλαμβανομένων σχεδόν των μισών τρανς ατόμων — έχουν υποβληθεί σε κάποια μορφή «θεραπείας μετατροπής», είτε με σωματική ή σεξουαλική βία, είτε με λεκτική κακοποίηση ή ταπείνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη.

Η «θεραπεία μετατροπής» είναι ο όρος που δίνεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής, τροποποίησης ή καταστολής της σεξουαλικής προτίμησης ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου.

Αυτοί οι αριθμοί είναι «σοκαριστικοί», δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας Χάντζα Λαχίμπ σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Νέα στρατηγική για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Την Τετάρτη, η Λαχίμπ παρουσίασε τη Στρατηγική ΛΟΑΤΚΙ+ για την περίοδο 2026-2030, με στόχο την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιθέσεων κατά των μελών της κοινότητας. «Φαίνεται ότι κινούμαστε προς τα πίσω», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι μια «ανησυχητική τάση».

Τα μισά κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν επί του παρόντος εθνική στρατηγική για την ισότητα των LGBTQ+, και οκτώ χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία) έχουν απαγορεύσει τη θεραπεία μετατροπής, ενώ οι Κάτω Χώρες συζητούν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν.

Ταυτόχρονα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει την ακύρωση της απαγόρευσης της πρακτικής στο Κολοράντο.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της, η οποία δεν έχει νομική δεσμευτικότητα, η Επιτροπή θέλει να εστιάσει στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους κατά των LGBTQ+ προσώπων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου, και θα εκπονήσει σχέδιο για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying). Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη δημιουργία νομοθεσίας για την εναρμόνιση του ορισμού των διαδικτυακών εγκλημάτων μίσους.

Φίτσο και Όρμπαν αυστηροποιούν τα μέτρα κατά των ΛΟΑΤΚΙ+

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυστηροποιήσει τα μέτρα κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο προώθησε με επιτυχία τον προηγούμενο μήνα την καθιέρωση στο σύνταγμα της χώρας του ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα (αρσενικό και θηλυκό) και την απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας και της υιοθεσίας για ομόφυλα ζευγάρια.

Ο ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, βρίσκεται σε αδιέξοδο με τις Βρυξέλλες λόγω μιας σειράς νόμων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ και της αποτυχημένης προσπάθειάς του να απαγορεύσει το φετινό Pride της Βουδαπέστης — εκδήλωση που γιορτάζει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ αναμένεται σύντομα να αποφανθεί αν αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, αλλά μια πρόσφατη νομική γνώμη υποδηλώνει ότι το δικαστήριο πιθανότατα θα ταχθεί υπέρ των Βρυξελλών.

Δεν αποκλείεται η λήψη μέτρων από την Κομισιόν για παραβίαση δικαιωμάτων

«Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να αναλάβει περαιτέρω δράση», συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στα δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων, δήλωσε η Λαχίμπ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 10 εκκρεμείς διαδικασίες παραβάσεων κατά της Ουγγαρίας για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης παγώσει 18 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης της ΕΕ για την Ουγγαρία ως αποτέλεσμα αυτών των παραβάσεων.

«Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους πολίτες για τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους», δήλωσε η Λαχίμπ, προσθέτοντας ότι στο επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ πρότεινε να ανακατανεμηθούν άμεσα τα παγωμένα κεφάλαια για παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Με πληροφορίες από POLITICO