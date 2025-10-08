Νέες προκλήσεις Μπεν Γκβιρ: Προσευχήθηκε στην Πλατεία των Τεμενών και δήλωσε πως «Είμαστε οι ιδιοκτήτες του Όρους του Ναού»

Καταδίκασε σήμερα η Σαουδική Αραβία την επίσκεψη του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

Το Ριάντ καταδικάζει «τη διείσδυση Ισραηλινών αξιωματούχων και εποίκων στην περιοχή του τεμένους Αλ Άκσα υπό την προστασία των κατοχικών δυνάμεων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το σαουδαραβικό υπουργείου Εξωτερικών καταγγέλλοντας «τη συνέχιση των προσβολών στον ιερό χαρακτήρα» του τόπου αυτού, του τρίτου πιο ιερού του ισλάμ και του πιο ιερού για τον ιουδαϊσμό.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προσευχήθηκε σήμερα στην περιοχή του συγκροτήματος του τεμένους Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ και κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδιώξει «ολοκληρωτική νίκη» απέναντι στη Χαμάς στη Γάζα.

«Είμαστε οι ιδιοκτήτες του Όρους του Ναού»

Σε ένα βίντεο στην άκρη ενός από τους πιο ευαίσθητους τόπους στη Μέση Ανατολή, ο Μπεν Γκβιρ είπε πως δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, το Ισραήλ «κερδίζει» στο συγκρότημα στην Ιερουσαλήμ που οι Εβραίοι αποκαλούν Όρος του Ναού.

Στο δεύτερο βίντεο τον δείχνει να προσεύχεται στο σημείο, προχωρώντας σε νέα πρόκληση σε μια συνεννόηση δεκαετιών που επιτρέπει μόνο στους μουσουλμάνους να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο σημείο.

«Κάθε σπίτι στη Γάζα, έχει μια εικόνα του Όρους του Ναού και σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, κερδίζουμε το Όρος του Ναού. Είμαστε οι ιδιοκτήτες του Όρους του Ναού», είπε ο Μπεν Γκβιρ στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα του Εβραϊκή Δύναμη.

«Προσεύχομαι ο πρωθυπουργός μας να επιτρέψει μια ολοκληρωτική νίκη και στη Γάζα — να καταστρέψει τη Χαμάς, με τη βοήθεια του Θεού θα επιστρέψουμε τους ομήρους, και θα κερδίσουμε μια ολοκληρωτική νίκη», είπε ο Μπεν Γκβιρ.

Οι Εβραίοι μπορούν να το επισκέπτονται αλλά όχι να προσεύχονται

Το συγκρότημα Αλ ‘Ακσα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, είναι ο τρίτος πιο ιερός τόπος του ισλάμ και ο πιο ιερός τόπος του ιουδαϊσμού. Βάσει μιας ευαίσθητης διευθέτησης που επιτεύχθηκε πριν από δεκαετίες σχετικά με το “στάτους κβο” με τις μουσουλμανικές αρχές, το συγκρότημα Αλ Άκσα διοικείται από ένα ιορδανικό θρησκευτικό ίδρυμα και οι Εβραίοι μπορούν να το επισκέπτονται αλλά όχι να προσεύχονται εκεί.

Πηγή: ΑΜΠΕ