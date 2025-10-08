Μέση Ανατολή: Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Η άφιξή τους καταγράφηκε σε βίντεο.
لقطات خاصة لوصول الوفود المشاركة في لقاءات اتفاق غزة بشرم الشيخ#eXtranews pic.twitter.com/O81hPWlSjZ
— eXtra news (@Extranewstv) October 8, 2025
Χθες, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 news ότι οι δύο άνδρες δεν θα φύγουν από την Αίγυπτο χωρίς να υπάρξει συμφωνία.
Πηγή: Times of Israel