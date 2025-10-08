Logo Image

Μέση Ανατολή: Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Κόσμος

Μέση Ανατολή: Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Screenshot/X-extranews

Έφτασε η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η άφιξή τους καταγράφηκε σε βίντεο.

Χθες, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 news ότι οι δύο άνδρες δεν θα φύγουν από την Αίγυπτο χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Πηγή: Times of Israel

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube