Μέση Ανατολή: Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η άφιξή τους καταγράφηκε σε βίντεο.

Χθες, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 news ότι οι δύο άνδρες δεν θα φύγουν από την Αίγυπτο χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Πηγή: Times of Israel