Ο πρώην επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες που ασκήθηκαν υπό πίεση του προέδρου Τραμπ

Ο πρώην Διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, θα εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου την Τετάρτη για να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για ψευδείς καταθέσεις και παρεμπόδιση έρευνας του Κογκρέσου, στην πρώτη δίωξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά ενός από τους πολιτικούς αντιπάλους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμένεται ότι ο Κόμεϊ θα δηλώσει «μη ένοχος» για τις κατηγορίες, οι οποίες ασκήθηκαν από τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην προσωπική δικηγόρο του Τραμπ, η οποία τοποθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα ως εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, μετά την απομάκρυνση της προκάτοχού της από τον Τραμπ λόγω της διστακτικότητάς της να διώξει τον Κόμεϊ και την Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Κατηγορίες για ψευδείς καταθέσεις και διαρροές

Ο Κόμεϊ, που θα εμφανιστεί σε δικαστήριο στο Άλεξάντρια της Βιρτζίνια, κατηγορείται ότι ψευδώς δήλωσε σε Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή κατά τη διάρκεια ακρόασης το 2020 ότι υποστήριζε προηγούμενες καταθέσεις του ότι δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν να λειτουργήσει ως ανώνυμη πηγή σε δημοσιεύματα για έρευνες του FBI.

Η κατηγορία τον κατηγορεί ότι εξουσιοδότησε υπάλληλο του FBI να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με ομοσπονδιακή έρευνα. Η κατηγορία δεν αναφέρει ποια έρευνα αφορά, αλλά φαίνεται να σχετίζεται με τη Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον, αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τα αποδεικτικά στοιχεία κατά του Κόμεϊ.

Ο Κόμεϊ έχει δηλώσει την αθωότητά του και έχει ζητήσει δίκη.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους από την αρχή της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016, αλλά η υπόθεση κατά του Κόμεϊ είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνησή του κατάφερε να εξασφαλίσει κατηγορία από μεγάλο σώμα ενόρκων εναντίον ενός από αυτούς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ διερευνά επίσης άλλους αντιπάλους, μεταξύ των οποίων η Λετίσια Τζέιμς, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ, και ο Τζον Μπόλτον, που υπηρέτησε ως αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Λίγες ώρες πριν από την ακρόαση, ο Τραμπ ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ιλινόις, και οι δύο Δημοκρατικοί, καθώς η κυβέρνησή του ετοιμαζόταν να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για αυξημένη εφαρμογή μεταναστευτικής πολιτικής στην πόλη.

Μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς, σύμφωνα με έρευνα Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, συμφώνησε με τη δήλωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτελεί το έργο του δίκαια και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Αμφιλεγόμενος ο χειρισμός της υπόθεσης

Η Χάλιγκαν, που δεν έχει εμπειρία ως εισαγγελέας και εργαζόταν προηγουμένως ως δικηγόρος ασφαλιστικών θεμάτων, παρουσίασε τα αποδεικτικά στοιχεία στην επιτροπή ενόρκων.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου είχαν προηγουμένως συντάξει σημείωμα προτρέποντάς την να μην προχωρήσει με την κατηγορία, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για την πιθανότητα διάπραξης εγκλήματος, σύμφωνα με το Reuters. Σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη κίνηση, η κυβέρνηση έστειλε δύο ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από άλλο γραφείο στη Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας για να χειριστούν την υπόθεση.

Οι κατηγορίες κατά του Κόμεϊ εμφανίστηκαν λίγες μέρες μετά από δημόσια παράπονα του Τραμπ για έλλειψη δράσης στην υπόθεση. Η προθυμία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Τραμπ συνιστά παραβίαση πολυετών κανόνων που αποσκοπούσαν στην προστασία της αμερικανικής επιβολής του νόμου από πολιτικές πιέσεις.

Πάνω από 1.000 πρώην στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης από Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις υπέγραψαν πρόσφατα επιστολή καταγγέλλοντας την υπόθεση κατά του Κόμεϊ ως «ανεπίτρεπτη επίθεση στο κράτος δικαίου».

Απόλυση Κόμεϊ και έρευνα για τον Μιούλερ

Κατά την πρώτη θητεία του ως πρόεδρος, ο Τραμπ απέλυσε τον Κόμεϊ, ο οποίος εκείνη την εποχή διηύθυνε την έρευνα του FBI για τις επαφές της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 με τη Ρωσία. Η απόλυση προκάλεσε πολιτική αναταραχή και οδήγησε στον διορισμό του Ειδικού Ερευνητή Ρόμπερτ Μιούλερ, της έρευνας του οποίου επηρέασε μεγάλο μέρος της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

Η έρευνα του Μιούλερ κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί ποινική συνωμοσία.

Με πληροφορίες από Reuters