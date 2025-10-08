Γερμανία: Η επιτροπή προϋπολογισμού ενέκρινε την αγορά 20 ακόμη Eurofighter έναντι 3,75 δισεκ. ευρώ

Η επιτροπή προϋπολογισμού της Γερμανίας ενέκρινε σήμερα την προμήθεια 20 επιπλέον αεροσκαφών Eurofighter για περίπου 3,75 δισεκατομμύρια ευρώ (4,36 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.

Η λεγόμενη πέμπτη δόση των αεροσκαφών Eurofighter πρόκειται να παραδοθεί στην πολεμική αεροπορία μεταξύ 2031 και 2034.

Εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τα νέα αεροσκάφη είναι σημαντικά για τη συλλογή δεδομένων και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, δήλωσε ο Αντρέας Σβαρτς, ο οποίος χειρίζεται τον προϋπολογισμό για τον εταίρο του συνασπισμού, τους Σοσιαλδημοκράτες.

«Αυτό θα διασφαλίσει την στρατιωτική επιχειρησιακή ικανότητα του Eurofighter έως το 2060», πρόσθεσε ο βουλευτής.

Συνολικά, η επιτροπή ενέκρινε 14 προτάσεις που ξεπερνούν το όριο των 25 εκατομμυρίων ευρώ, απαιτώντας την έγκριση της επιτροπής, για αξία άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε το υπουργείο.

«Κατά τη διάρκεια του έτους, θα υποβάλουμε περαιτέρω έργα εξοπλισμών σε σημαντική κλίμακα στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, προκειμένου να συνεχιστεί η θετική δυναμική στις προμήθειες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Bundeswehr και τον εξοπλισμό των στρατιωτών μας βάσει των αναγκών», πρόσθεσε το υπουργείο.

