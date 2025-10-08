Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις με την ΕΕ παρά τις απειλές Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσάρτηση της Αρκτικής περιοχής.

Ο Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της αυτόνομης δανικής επικράτειας, απηύθυνε την πρώτη ομιλία από ηγέτη της Γροιλανδίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε προς το τέλος «μιας δραματικής χρονιάς για τη Γροιλανδία».

«Σταθερός φίλος η ΕΕ – Την χρειαζόμαστε και μας χρειάζεται»

«Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει γρήγορα», είπε ο Νίλσεν, χωρίς να αναφερθεί απευθείας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου. «Η Γροιλανδία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Γροιλανδία».

Καλώντας την ΕΕ «έναν σταθερό φίλο … κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών που περνάμε τώρα», ο Νίλσεν τόνισε τα τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών και κρίσιμων μετάλλων του νησιού, τα οποία, όπως είπε, έχουν τη δυνατότητα να «μεταβάλλουν τις παγκόσμιες και ασφαλιστικές ισορροπίες» και είναι ώριμα για επενδύσεις.

«Η Γροιλανδία είναι έτοιμη να κινηθεί με την ΕΕ για να επιταχύνει τον ρυθμό», είπε, προσθέτοντας ότι το νησί αναζητεί επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε έργα «σχετικά με υποδομές και πρώτες ύλες».

«Σύσφιξη» των σχέσεων Γροιλανδίας – ΕΕ λόγω της επιθετικότητας του Τραμπ

Ο Νίλσεν, που φορούσε μπλε αντιανεμικό κατά την ομιλία του προς τους ευρωβουλευτές, σημείωσε ότι ένα πεδίο διαφωνίας ήταν η απαγόρευση εμπορίου προϊόντων φώκιας από την ΕΕ, η οποία, όπως είπε, έχει πλήξει τη βιομηχανία θήρας φώκιας της Γροιλανδίας. Η ομιλία του κέρδισε χειροκροτήματα όρθιων από την ολομέλεια.

Η Γροιλανδία και η ΕΕ έχουν εμβαθύνει τις διπλωματικές τους σχέσεις από τότε που ξεκίνησαν οι επιθετικές προσεγγίσεις του Τραμπ, οι οποίες άρχισαν νωρίτερα φέτος, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων ή τη χρήση οικονομικής πίεσης για την κατάληψη του νησιού.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βιβιάν Μότζφελντ, είπε στο POLITICO τον Μάιο ότι το νησί ενδιαφέρεται να εξερευνήσει μια πιο δυνατή εμπορική συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και των κρίσιμων μετάλλων — πόρους που, όπως έχει δηλώσει ο Τραμπ, επιθυμεί.

«Δεν θα ενταχθούμε σε άλλη χώρα – Δεν θα γίνουμε, προς το παρόν, μέλος της ΕΕ»

Ωστόσο, ο Νίλσεν διευκρίνισε γρήγορα στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του ότι η Γροιλανδία δεν σκοπεύει να επανενταχθεί πλήρως στην Ένωση. Το νησί αποχώρησε από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, προπομπό της ΕΕ, το 1985 μετά από δημοψήφισμα. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες της κατέχουν δανικές και συνεπώς ευρωπαϊκές διαβατήρια, η Γροιλανδία παραμένει εκτός Ένωσης. «Ας το πω καθαρά: Δεν πρόκειται να ενταχθούμε σε άλλη χώρα … Προς το παρόν, δεν έχουμε σχέδιο να γίνουμε μέλος της ΕΕ», είπε.

Ενώ ο Τραμπ ήταν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός για τη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή, προσθέτοντας ότι η Κοπεγχάγη και το Νουκ δεν μπορούν να «ανασάνουν με ανακούφιση».

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την ομιλία του, ο Νίλσεν είπε στους δημοσιογράφους ότι η Γροιλανδία είναι ανοιχτή σε περαιτέρω συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνει με αμοιβαίο σεβασμό, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο», και ζήτησε από την Ουάσινγκτον να υιοθετήσει έναν «σεβαστικό τόνο».

Με πληροφορίες από POLITICO