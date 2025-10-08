Logo Image

Στα άκρα το τραβάει ο Τραμπ: Ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ιλινόι

Κόσμος

REUTERS/Jim Vondruska

Θεωρεί ότι δεν προστάτευσαν τα μέλη της υπηρεσίας επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης (ICE)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη Τζέι Μπι Πρίτζκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι δεν προστάτευσαν τα μέλη της υπηρεσίας επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης (ICE).

«Ο δήμαρχος του Σικάγο θα έπρεπε να είναι στη φυλακή επειδή δεν προστάτευσε τους πράκτορες της ICE! Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο κυβερνήτης Πρίτζκερ!», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου διάταγμα για την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στο Μέμφις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της «εγκληματικότητας», που όπως καταγγέλλει ο ίδιος παρατηρείται στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Με πληροφορίες από AFP, Le Figaro

