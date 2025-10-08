Logo Image

Γάζα: Η Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαιώνει ότι αντιπροσωπεία της θα μεταβεί απόψε στην Αίγυπτο για συνομιλίες

REUTERS/Amir Cohen

Εκπρόσωποι της Ισλαμικής Τζιχάντ συμμετείχαν επίσης σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι μια αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων θα φτάσει απόψε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Όπως αναφέρει θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις σχετικά με «τον τερματισμό της επιθετικότητας στη Γάζα, την αποχώρηση του κατοχικού στρατού, την επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων και την παροχή βοήθειας στη Γάζα».

Εκπρόσωποι της Ισλαμικής Τζιχάντ συμμετείχαν επίσης σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: Times of Israel 

