UNICEF: Τα μωρά στη Γάζα αναγκάζονται να μοιράζονται μάσκες οξυγόνου, το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία του ΟΗΕ

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί την άδεια μεταφοράς θερμοκοιτίδων από ένα εκκενωμένο νοσοκομείο στη Βόρεια Γάζα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά, γεγονός που επιδεινώνει την πίεση στα υπερπλήρη νοσοκομεία νοτιότερα, όπου τα νεογέννητα μωρά μοιράζονται πλέον μάσκες οξυγόνου.

Το Ισραήλ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι επιτρέπει τη μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού από το βόρειο τμήμα του θύλακα στο νότιο τμήμα του.

Δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν αυξήσει το άγχος και τον υποσιτισμό μεταξύ των εγκύων μητέρων, οδηγώντας σε αύξηση των πρόωρων και λιποβαρών μωρών, τα οποία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντιπροσωπεύουν πλέον το ένα πέμπτο όλων των νεογνών στη Γάζα.

Τον τελευταίο μήνα, μια ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, στη βόρεια Γάζα, έχει κλείσει νοσοκομεία στην περιοχή, επιδεινώνοντας τον υπερπληθυσμό στα νοσοκομεία που παραμένουν ανοιχτά στο νότο.

Ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, περιέγραψε μητέρες και μωρά που παρατάσσονταν στους διαδρόμους του νοσοκομείου Νάσερ στη νότια Γάζα και είπε ότι τα πρόωρα μωρά αναγκάζονται να μοιράζονται μάσκες οξυγόνου και κρεβάτια. Εν τω μεταξύ, ζωτικός εξοπλισμός έχει εγκλωβιστεί σε νοσοκομεία που έχουν κλείσει στο βορρά.

«Προσπαθούμε να ανακτήσουμε θερμοκοιτίδες από ένα νοσοκομείο που εκκενώθηκε στο βορρά και μας έχουν αρνηθεί τέσσερις αποστολές απλώς για να πάρουμε αυτές τις θερμοκοιτίδες», δήλωσε στο Reuters μέσω βιντεοκλήσης από τη Γάζα, αναφερόμενος στις προμήθειες που έχουν πλέον κολλήσει στο κατεστραμμένο Νοσοκομείο Παίδων Αλ-Ραντίσι στην πόλη της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, σε ένα νοσοκομείο που επισκέφθηκε ο Έλντερ στο νότο, «σε ένα από τα παιδιατρικά δωμάτια, υπήρχαν τρία μωρά και τρεις μητέρες σε ένα μονό κρεβάτι, μία πηγή οξυγόνου, και οι μητέρες εναλλάσσονταν με το οξυγόνο ανά 20 λεπτά σε κάθε παιδί», είπε. «Αυτό είναι το επίπεδο απελπισίας στο οποίο έχουν φτάσει τώρα οι μητέρες».

Η COGAT αμφισβητεί τα δεδομένα του ΟΗΕ

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τις ροές βοήθειας προς τη Γάζα, δήλωσε ότι τα δεδομένα του ΟΗΕ ήταν λανθασμένα και ότι εκατοντάδες αιτήματα συντονισμού για ανθρωπιστικές φάλαγγες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, καυσίμων και ομάδων, εγκρίνονται.

«Η μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού από νοσοκομεία στο βορρά σε εκείνα στο νότο διευκολύνεται σύμφωνα με τα αιτήματα των νοσοκομείων», δήλωσε η COGAT.

Το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ είτε αρνήθηκε είτε εμπόδισε το 45% των 8.000 αιτούμενων ανθρωπιστικών αποστολών του στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η UNICEF ζήτησε την εκκένωση των άρρωστων και πρόωρων βρεφών που παραμένουν στα νοσοκομεία της βόρειας Γάζας. Ο ΠΟΥ μετέφερε τρία από αυτά την περασμένη εβδομάδα σε ένα νοσοκομείο νοτιότερα, αλλά δήλωσε ότι ένα πέθανε πριν από την αποστολή. Μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας είναι επί του παρόντος έστω και μερικώς λειτουργικά, αναφέρει ο ΠΟΥ.

