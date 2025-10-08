Μάντλα Μαντέλα: Μας έδεσαν τα χέρια και έστησαν πασαρέλα στην αποβάθρα για «να… δουν όλοι».

«Μας είχαν δέσει τα χέρια σφιχτά με καλώδια πίσω από την πλάτη, μας έβγαλαν από τα σκάφη μας, μας έβαλαν στην αποβάθρα και έκαναν πασαρέλα για να… δουν όλοι». Αυτό δήλωσε ο Μάντλα Μαντέλα, εγγονός του εκλιπόντος προέδρου της Νότιας Αφρικής και ακτιβιστή κατά του απαρτχάιντ Νέλσον Μαντέλα στο αεροδρόμιο του Γιοχάνσεσμπουργκ, όπου έφθασε μετά την απέλασή του από το Ισραήλ, καθώς συμμετείχε στον στολίσκο αλληλεγγύης για την Γάζα.

Ο 51χρονος, που επέστρεψε στην πατρίδα του μαζί με άλλους τέσσερις Νοτιοαφρικανούς, δήλωσε πως ο ίδιος και η ομάδα που ήταν μαζί κρατήθηκαν σε ισραηλινή φυλακή για έξι ημέρες προτού απελευθερωθούν μέσω Ιορδανίας.

«Όμως αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το τι υφίστανται οι Παλαιστίνιοι σε καθημερινή βάση», σημείωσε ο Μ. Μαντέλα.

Το Ισραήλ, πάντως αρνείται ότι κακομεταχειρίστηκε εκατοντάδες ακτιβιστές του στολίσκου που έθεσε υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Πηγή: ΑΜΠΕ