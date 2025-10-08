Politico: Ο Λευκός Οίκος και ένας σύμμαχος του πρωθυπουργού του Κατάρ συνέταξε τη «συγγνώμη» Νετανιάχου στη Ντόχα

Ο Λευκός Οίκος — με τη συμβολή του Κατάρ — έγραψε την περασμένη εβδομάδα την απολογία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Καταρινό ομόλογό του για την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν την κλήση.

Σύμφωνα με το Politico, ​​«ένας ισχυρός συνομιλητής από το Κατάρ και στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού της χώρας» βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου για να βεβαιωθεί ότι ο Ισραηλινός ηγέτης τήρησε το σενάριο.

Η αποτυχημένη επιδρομή στόχευσε την πολιτική ηγεσία της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς.

Η «συγγνώμη» έλαβε χώρα σε τηλεφωνική κλήση από το Οβάλ Γραφείο, την οποία οργάνωσε ο Τραμπ και στην οποία ήταν παρών κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ αυτού και του Νετανιάχου.

Λίγο μετά την τηλεφωνική κλήση, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Νετανιάχου, δήλωσε στη συνέχεια ότι το Ισραήλ και ο αραβικός κόσμος είχαν αποδεχτεί το σχέδιο.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: Times of Israel