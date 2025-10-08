Politico: Ο Λευκός Οίκος και ένας σύμμαχος του πρωθυπουργού του Κατάρ συνέταξε τη «συγγνώμη» Νετανιάχου στη Ντόχα

Ο Λευκός Οίκος — με τη συμβολή του Κατάρ — έγραψε την περασμένη εβδομάδα την απολογία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Καταρινό ομόλογό του για την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν την κλήση.
Σύμφωνα με το Politico, «ένας ισχυρός συνομιλητής από το Κατάρ και στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού της χώρας» βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου για να βεβαιωθεί ότι ο Ισραηλινός ηγέτης τήρησε το σενάριο.
Η αποτυχημένη επιδρομή στόχευσε την πολιτική ηγεσία της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς.
Η «συγγνώμη» έλαβε χώρα σε τηλεφωνική κλήση από το Οβάλ Γραφείο, την οποία οργάνωσε ο Τραμπ και στην οποία ήταν παρών κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ αυτού και του Νετανιάχου.
Λίγο μετά την τηλεφωνική κλήση, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Νετανιάχου, δήλωσε στη συνέχεια ότι το Ισραήλ και ο αραβικός κόσμος είχαν αποδεχτεί το σχέδιο.
Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.
Πηγή: Times of Israel