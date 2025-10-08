Γαλλία: «Δεν λάβαμε καμία εγγύηση για το συνταξιοδοτικό», λένε οι Σοσιαλιστές

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκόρνυ «άνοιξε την πόρτα» για την «αναστολή» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, στο τέλος της πρώτης ημέρας των «τελικών διαπραγματεύσεων» που ζήτησε ο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά οι Σοσιαλιστές δεν έμειναν ικανοποιημένοι, θεωρώντας ότι δεν είχαν καμία «ένδειξη» επί του θέματος.

Δεν υπήρξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά ούτε και νέα στοιχεία, μετά τη συνάντηση που είχαν το πρωί της Τετάρτης στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας, ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί και η ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο γραμματέας του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ένα μείζονος σημασίας ζήτημα.

Ο Φορ επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υπουργός Εσωτερικών υπό παραίτηση Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε πως για το κόμμα του δεν νοείται αλλαγή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Με πληροφορίες από Le Figaro, Liberation