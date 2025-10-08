Η Γερμανία θα επιτρέψει στην αστυνομία να καταρρίπτει drones

Η Γερμανία θα παραχωρήσει στην αστυνομία την εξουσία να καταρρίπτει drones που έχουν προκαλέσει προβλήματα στα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη και που ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποδώσει σε έναν υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Ο νέος νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη και αναμένει κοινοβουλευτική έγκριση, εξουσιοδοτεί ρητά την αστυνομία να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψής τους σε περιπτώσεις οξείας απειλής ή σοβαρής βλάβης.

Άλλες τεχνικές που είναι διαθέσιμες για την κατάρριψη drones περιλαμβάνουν τη χρήση λέιζερ ή παρεμβολών σημάτων για τη διακοπή των συνδέσεων ελέγχου και πλοήγησης.

«Τα περιστατικά με drones απειλούν την ασφάλειά μας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ενισχύουμε τις εξουσίες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, ώστε τα drones να μπορούν να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα στο μέλλον».

Ο νέος νόμος έρχεται μετά την εκτροπή ή την ακύρωση δεκάδων πτήσεων την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, αφήνοντας περισσότερους από 10.000 επιβάτες εγκλωβισμένους, μετά από θεάσεις αδίστακτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Μερτς έχει δηλώσει ότι υπέθεσε ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από πολλά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Γερμανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά κανένα δεν ήταν οπλισμένο και μάλλον πραγματοποιούσε αναγνωριστικές πτήσεις.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν καταλήξει να θεωρούν τη Ρωσία ως σημαντική απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου τους μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και την υποστήριξή της στο Κίεβο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε τον περασμένο μήνα αυτό που περιέγραψε ως τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη – ένα δίκτυο αισθητήρων και όπλων για την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την εξουδετέρωση εισβολέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών – για την προστασία της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης.

Αλλά ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εμπλέκονται σε πρόσφατα περιστατικά θα μπορούσαν επίσης να έχουν εκτοξευθεί από το εσωτερικό της ΕΕ.

Αποφάσεις χωρών για καταρρίψεις drones

Με τον νέο νόμο, η Γερμανία εντάσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα έδωσαν στις δυνάμεις ασφαλείας εξουσίες να καταρρίπτουν drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Λιθουανίας και της Ρουμανίας.

Μια ειδική μονάδα καταπολέμησης των drones θα δημιουργηθεί εντός της ομοσπονδιακής αστυνομίας, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, και οι ερευνητές θα συμβουλευτούν το Ισραήλ και την Ουκρανία, καθώς είναι πιο προηγμένες στην τεχνολογία των drones.

Η αστυνομία θα ασχολείται με τα drones που πετούν περίπου στο επίπεδο των δέντρων, ενώ τα πιο ισχυρά drones θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον στρατό, δήλωσε ο Ντόμπριντ.

Η Γερμανία κατέγραψε 172 διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία που σχετίζονται με drones μεταξύ Ιανουαρίου και τέλους Σεπτεμβρίου 2025, από 129 την ίδια περίοδο πέρυσι και 121 το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Flugsicherung (DFS).

Γερμανικές στρατιωτικές ασκήσεις τον περασμένο μήνα στο βόρειο λιμάνι του Αμβούργου απέδειξαν πώς, σαν αράχνη, ένα μεγάλο στρατιωτικό drone έριξε ένα δίχτυ σε ένα μικρότερο εν πτήσει, μπλέκοντας τις έλικες του και αναγκάζοντάς το να πέσει στο έδαφος, όπου ένας ρομποτικός σκύλος έτρεξε προς τα πάνω για να αναζητήσει πιθανά εκρηκτικά.

Ωστόσο, η κατάρριψη drones θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, και τα αεροδρόμια δεν διαθέτουν απαραίτητα συστήματα ανίχνευσης που μπορούν να αναφέρουν αμέσως θεάσεις.

Πηγή: Reuters