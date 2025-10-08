Ευρωκοινοβούλιο: Τέλος οι όροι «λουκάνικο» και «μπριζόλα» για χορτοφαγικά προϊόντα

Θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν ο όρος «μπριζόλα vegan» ή «vegan λουκάνικο»; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε αυτήν την Τετάρτη την απαγόρευση της χρήσης όρων όπως μπριζόλα, λουκάνικο και χάμπουργκερ για προϊόντα που δεν περιέχουν κρέας.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν μια πρόταση της δεξιάς που απαγορεύει όρους όπως «χορτοφαγική μπριζόλα» και «χορτοφαγικό μπέργκερ» με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά.

Ωστόσο, το μέτρο πρέπει ακόμη να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: Le Figaro