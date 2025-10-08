Logo Image

Η Μόσχα δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει «γρήγορα» πυρηνική δοκιμή εάν οι ΗΠΑ πράξουν το ίδιο

Kορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει «γρήγορα» πυρηνική δοκιμή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν το ίδιο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να καταστήσουν έτοιμη την υποδομή των δοκιμών τους.

Την είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σημειωτέον ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει νωρίτερα τον Οκτώβριο ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή εάν το πράξει άλλη πυρηνική δύναμη, διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα είχε διαγνώσει σημάδια ότι κάποια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, ετοιμάζεται να διεξάγει τέτοιες δοκιμές.

Το RIA παραμπέπει στον Υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία παρατηρεί ότι οι ΗΠΑ εργάζονταν εδώ και αρκετό καιρό για να ετοιμάσουν τη δική τους υποδομή πυρηνικών δοκιμών.

Reuters

