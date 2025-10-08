Ερντογάν: Η Χαμάς έχει «απέδειξε ξεκάθαρα τη δέσμευσή της στην ειρήνη»

Η Χαμάς «έχει δείξει ξεκάθαρα τη δέσμευσή της στην ειρήνη, ανταποκρινόμενη πολύ θετικά στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ», λέει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του προς τα μέλη του κόμματος AK στην Άγκυρα.

«Οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σεΐχ είναι κρίσιμης σημασίας», τόνισε. «Ελπίζουμε να λάβουμε καλά νέα», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν, υποστηρικτής της Χαμάς, ο οποίος έχει ηγηθεί της κριτικής κατά του Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή, επικρίνει έμμεσα το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή είναι υπερβολικά υπέρ του Ισραήλ: «Η ειρήνη δεν είναι ένα πουλί με ένα μόνο φτερό. Δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε σωστό, ούτε ρεαλιστική προσέγγιση να ρίχνουμε όλο το βάρος της ειρήνης στη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους. Μια εκεχειρία και μια δίκαιη ειρήνη είναι οι πιο λογικές επιλογές».

Ακόμη, ανάφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις είναι «το μεγαλύτερο εμπόδιο που στέκεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς την ειρήνη».

Πηγή: Times of Israel