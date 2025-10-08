Αυστρία: 35 χρόνια πριν μπέρδεψαν 2 κοριτσάκια στο μαιευτήριο – Σήμερα, οι 2 γυναίκες γνωρίστηκαν

Δύο γυναίκες, οι οποίες κατά τη γέννησή τους δόθηκαν από λάθος σε διαφορετικούς γονείς στο Γκρατς της Αυστρίας, γνώρισαν η μία την άλλη έπειτα από 35 χρόνια.

Η Ντόρις Γκρίνβαλντ και η Τζέσικα Μπάουμγκαρντνερ γεννήθηκαν στο νοσοκομείο LKH-Uniklinikum του Γκρατς τον Οκτώβριο του 1990.

Και οι δύο γεννήθηκαν πρόωρα. Λίγο μετά τη γέννησή τους, ωστόσο, τα δύο μωρά από λάθος δόθηκαν το ένα στους γονείς του άλλου.

Πώς έγινε αντιληπτό το λάθος

Το λάθος έγινε αντιληπτό 22 χρόνια αργότερα, το 2012, όταν η Γκρίνβαλντ ανακάλυψε, έπειτα από αιμοδοσία, ότι δεν ήταν η βιολογική κόρη των Εβελιν και Γιόζεφ που τη μεγάλωσαν.

Σύμφωνα με το BBC, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας ORF είχε αναφερθεί στην υπόθεση το 2016, ωστόσο τότε η άλλη οικογένεια δεν είχε εντοπιστεί.

Εν συνεχεία η Μπαουμγκάρτνερ με τη σειρά της, κατά τη διάρκεια αιμοδοσίας στην εγκυμοσύνη της, διαπίστωσε πως επίσης δεν ήταν βιολογικό παιδί της Μόνικα και του Χέρμπερτ που την είχαν μεγαλώσει και σταδιακά η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται.

Οι δύο γυναίκες τελικώς ήρθαν σε επικοινωνία μέσω Facebook, κανονίζοντας να συναντηθούν.

Όπως ανέφερε η Τζέσικα Μπάουμγκαρντνερ, ήταν σαν να συνάντησε την αδερφή της.

Η διοίκηση του νοσοκομείου απολογήθηκε για το τραγικό λάθος που έγινε προ 35 ετών.