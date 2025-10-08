Γαλλία: Κλιμακώνονται οι πιέσεις για παραίτηση του Μακρόν

Αυξάνονται δραματικά πλέον, οι πιέσεις στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να παραιτηθεί ως μοναδική διέξοδος από την κρίση της Γαλλίας.

«Λίγες ώρες πριν λήξει το 48ωρο χρονικό περιθώριο που έδωσε ο Μακρόν στον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να βρει μια λύση, οι Γάλλοι πολιτικοί και ο λαός περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο βήμα του προέδρου», λένε στη Ναυτεμπορική, δημοσιογραφικές πηγές στο Παρίσι. «Τα ποσοστά αποδοχής του Μακρόν έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς επτά στους 10 Γάλλους θεωρούν ότι είναι ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Ο Μακρόν έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί πάντως στο ενδεχόμενο παραίτησης και επιμένει ότι θα συνεχίσει τη θητεία του μέχρι το 2027. Αλλά τα περιθώρια στενεύουν καθώς τα οικονομικά προβλήματα της χώρας επιδεινώνουν το πολιτικό χάος. «Σε μια κατάσταση όπου τρεις πολιτικές παρατάξεις είναι θανάσιμοι εχθροί και κανένα από τα στρατόπεδα δεν έχει την πλειοψηφία, κανένας πολιτικός, όσο ταλαντούχος κι αν είναι, δεν μπορεί τελικά να πετύχει», τονίζουν.

«Οι χρηματιστηριακές αγορές αντέδρασαν νευρικά καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βυθίστηκε σε μια νέα φάση αβεβαιότητας. Η αναταραχή κλιμακώνεται και αν δεν βρεθεί λύση μέχρι το βράδυ, η κατάσταση μπορεί να βρεθεί εκτός ελέγχου», σημειώνουν στη Ναυτεμπορική, δημοσιογράφοι στο Παρίσι. «Ο διορισμός νέου πρωθυπουργού δεν εγγυάται πολιτική σταθερότητα. Ούτε ο κεντρώος συνασπισμός του Μακρόν ούτε η Αριστερά ή η άκρα δεξιά έχουν την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση», προσθέτουν.

Απορρίφθηκε αίτηση παραπομπής

Η «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) του Ζαν Λικ Μελανσόν υπέβαλε μάλιστα πρόταση παραπομπής κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, με στόχο την αποπομπή του.

Η πρόταση απορρίφθηκε πάντως σήμερα το πρωί από το Προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης, με μόνο την Αριστερά να ψηφίζει υπέρ, ενώ ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απείχε. «Συνολικά ,πέντε μέλη του προεδρείου ψήφισαν υπέρ της παραπομπής, 10 κατά και πέντε απείχαν», γράφει η Liberation.

«Για άλλη μια φορά, όπως συνήθως, ο Εθνικός Συναγερμός σώζει τον Εμανουέλ Μακρόν», δήλωσε με η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της LFI , Ματίλντ Πανό.

Ο Μακρόν έχει απομονωθεί πάντως και από τους συμμάχους του. Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος επικεφαλής της κυβέρνησης του Μακρόν μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2017, αποστασιοποιήθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο, ζητώντας του να παραιτηθεί. «Η λύση στην κρίση βρίσκεται σε αυτόν», τόνισε ο Φιλίπ στο RTL. «Σε μια κατάσταση όπου η εξουσία του κράτους αμφισβητείται τόσο σοβαρά, ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση που να αποδίδει δικαιοσύνη στο αξίωμά του», δήλωσε ο κεντροδεξιός πολιτικός, ο οποίος σκοπεύει να θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Αυτό θα επέτρεπε στον Μακρόν «μια ομαλή αποχώρηση».

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επίσης πρώην πρωθυπουργός και μακροχρόνιος σύμμαχος του Μακρόν, εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του για τις αποφάσεις του προέδρου. «Μετά από μια σειρά νέων πρωθυπουργών, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο Ατάλ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1.

Ελάχιστες επιλογές

Το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία αφήνει στον Μακρόν λίγες επιλογές. Οι αντίπαλοί του έχουν προτείνει τρεις πιθανές επιλογές: παραίτηση, νέες εκλογές ή διορισμό πρωθυπουργού εκτός του πολιτικού του στρατοπέδου.

«Οποιαδήποτε κυβέρνηση διοριστεί από τον Μακρόν ως έκφραση του Μακρονισμού δεν θα πάρει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης», υποστηρίζουν Γάλλοι δημοσιογράφοι

Δυστοπικό σενάριο

Αν ο Μακρόν αρνηθεί να διαλύσει ξανά την Εθνοσυνέλευση ή να παραιτηθεί ο ίδιος, υπάρχει και μια άλλη πιθανότητα που συζητείται αυτή τη στιγμή. « Ένα δυστοπικό, κινηματογραφικό, ευφάνταστο και συνωμοτικό σενάριο: η χρήση του άρθρου 16 του γαλλικού Συντάγματος από Μακρόν, ώστε να εξασφαλίσει για τον εαυτό του πλήρεις εξουσίες» λένε οι ίδιες πηγές.

Τι φοβάται η Ευρώπη

Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και αυξάνονται οι ανησυχίες για το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την Ευρωζώνη. Ευρωπαίοι διπλωμάτες στις Βρυξέλλες λένε στη Ναυτεμπορική ότι «τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα της Γαλλίας δεν έχουν ακόμη σημάνει πραγματικό συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυξάνονται οι ανησυχίες για μια παρατεταμένη κρίση , η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ, αλλά και τις διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ».

Αυτή η ανάλυση φαίνεται να συμμερίζεται και ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις της αγοράς, είναι μέχρι στιγμής συγκρατημένες, κάτι που αποτελεί «μια θετική απόδειξη της φήμης μας. «Αλλά προφανώς, δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ότι τα πράγματα δεν μπορούν να χειροτερέψουν. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της οικονομικής σταθερότητας και, ως εκ τούτου, της νομισματικής σταθερότητας. Επομένως, λαμβάνουμε αυτό το ζήτημα πολύ σοβαρά υπόψη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία ανησυχία μεταξύ των χωρών του Eurogroup, των οποίων οι υπουργοί Οικονομικών θα συναντηθούν αύριο στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η Γαλλία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εφαρμόσει και να βοηθήσει στη διαμόρφωση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να παραμείνουν τα 27 κράτη μέλη ανταγωνιστικά σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό τοπίο και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

