Logo Image

Μόσχα: Η δυναμική μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα έχει εξανεμιστεί

Κόσμος

Μόσχα: Η δυναμική μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα έχει εξανεμιστεί

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Το προφανές λέει ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η δυναμική προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση των προέδρων μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας έχει σε μεγάλο βαθμό «εξαφανιστεί», όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Υυφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων: «Δυστυχώς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε από το Άνκορατζ υπέρ των συμφωνιών και των συνομιλιών… έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube