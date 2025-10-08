Μόσχα: Η δυναμική μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα έχει εξανεμιστεί

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η δυναμική προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση των προέδρων μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας έχει σε μεγάλο βαθμό «εξαφανιστεί», όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Υυφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων: «Δυστυχώς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε από το Άνκορατζ υπέρ των συμφωνιών και των συνομιλιών… έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί».