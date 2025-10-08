Λεπέν: Θα κάνουμε πρόταση μομφής. Το αστείο παρατράβηξε

«Ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να εμπιστευτεί το Matignon στον εκπρόσωπο ενός κόμματος που παίρνει 1,75%», χλευάζει η Μαρίν Λεπέν, στον απόηχο των δηλώσεων Λεκορνί για -προσωρινή- συναίνεση για το θέμα του προϋπολογισμού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υιοθετήσει «έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου», ο οποίος μειώνει «τις προοπτικές διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης».

Απαντώντας, η Μαρίν Λεπέν επέκρινε την επιστροφή του «κεντρικού μπλοκ» στην εύνοια των αριστερών κομμάτων για να βγει από την κρίση.

Si je comprends bien, Emmanuel Macron s’apprête à confier Matignon au représentant d’un parti qui a fait 1,75 % à la présidentielle. Qui constituera un gouvernement avec des représentants de ceux qui ont fait 4,63 %, 4,78 %, et renforcés peut-être par ceux qui ont fait 2,28 %.… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Στον Πόντο, στις εσχατιές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, «γεννήθηκε» ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 8, 2025

Στο X, έγραψε: «Αν καταλαβαίνω καλά, ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να εμπιστευτεί τον Ματινιόν στον εκπρόσωπο ενός κόμματος που πέτυχε 1,75% (σ.σ. Σοσιαλιστές) στις προεδρικές εκλογές. Ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση με εκπροσώπους εκείνων που πήραν 4,63% [Οι Οικολόγοι], 4,78% [Οι Ρεπουμπλικάνοι], και ίσως ενισχυμένους από εκείνους που πήραν 2,28% [το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα]. Με αυτό, οι Γάλλοι θα νιώσουν πραγματικά ότι εκπροσωπούνται δημοκρατικά».

H Λεπέν ήταν ξεκάθαρη: Θα κάνουμε πρόταση μομφής σε όλα. Το αστείο τράβηξε αρκετά. Κάνουμε τους Γάλλους να τρέχουν πίσω από “κόλπα”, όλα για να κερδίσουν χρόνο. Είναι απαράδεκτο!», δήλωσε στο πλήθος που ήταν παρόν σε εκδήλωση αγροτών.

Διαβάστε ακόμη

Πίσω από τις λέξεις του Λεκορνί