Λεπέν: Ο Μακρόν ετοιμάζεται να εμπιστευτεί την πρωθυπουργία σ’ ένα κόμμα που πήρε 1,75%

Κόσμος

REUTERS/Stephanie Lecocq

Χλεύη Λεπέν για τους Σοσιαλιστές

«Ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να εμπιστευτεί το Matignon στον εκπρόσωπο ενός κόμματος που παίρνει 1,75%», χλευάζει η Μαρίν Λεπέν, στον απόηχο των δηλώσεων Λεκορνί για -προσωρινή- συναίνεση για το θέμα του προϋπολογισμού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υιοθετήσει «έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου», ο οποίος μειώνει «τις προοπτικές διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης».

Απαντώντας, η Μαρίν Λεπέν επέκρινε την επιστροφή του «κεντρικού μπλοκ» στην εύνοια των αριστερών κομμάτων για να βγει από την κρίση.

Στο X, έγραψε: «Αν καταλαβαίνω καλά, ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να εμπιστευτεί τον Ματινιόν στον εκπρόσωπο ενός κόμματος που πέτυχε 1,75% (σ.σ. Σοσιαλιστές) στις προεδρικές εκλογές. Ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση με εκπροσώπους εκείνων που πήραν 4,63% [Οι Οικολόγοι], 4,78% [Οι Ρεπουμπλικάνοι], και ίσως ενισχυμένους από εκείνους που πήραν 2,28% [το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα]. Με αυτό, οι Γάλλοι θα νιώσουν πραγματικά ότι εκπροσωπούνται δημοκρατικά».

Διαβάστε ακόμη

Πίσω από τις λέξεις του Λεκορνί

