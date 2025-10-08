Φον ντερ Λάιεν: Πρέπει να απαντήσουμε στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

«Δεν πρέπει μόνο να αντιδράσουμε, πρέπει να αποτρέψουμε», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο των εισβολών drones στον εθνικό εναέριο χώρο διαφόρων χωρών της ΕΕ.

Η Ευρώπη «πρέπει να απαντήσει» στον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει η Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύοντας ότι «κάτι νέο και επικίνδυνο» συνέβαινε στους ευρωπαϊκούς ουρανούς.

«Δεν πρέπει μόνο να αντιδράσουμε, πρέπει να αποτρέψουμε. Γιατί αν διστάσουμε να δράσουμε, η γκρίζα ζώνη μόνο θα διευρυνθεί», προειδοποίησε σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Αναφερόμενη στις πτήσεις drone πάνω από στρατηγικές τοποθεσίες στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Δανία, την Εσθονία και τη Γερμανία, καθώς και σε κομμένα υποθαλάσσια καλώδια και κακόβουλες εκστρατείες επιρροής κατά τη διάρκεια εκλογών, επέμεινε ότι αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι «μεμονωμένες πράξεις παρενόχλησης». «Δύο περιστατικά μπορεί να είναι σύμπτωση. Αλλά τρία, πέντε, δέκα; Αυτές είναι εκστρατείες γκρίζας ζώνης κατά της Ευρώπης.

Drone wall

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανήλθε ιδιαίτερα στο «τείχος κατά των drones», μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από ένα μήνα, θεωρώντας την απαραίτητη απάντηση στις πραγματικότητες του σύγχρονου πολέμου.

Ζήτησε τη δημιουργία ενός οικονομικά προσιτού συστήματος για «ταχεία ανίχνευση, ταχεία αναχαίτιση και, εάν χρειαστεί, ταχεία εξουδετέρωση», τονίζοντας ότι η Ευρώπη έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία σε αυτό το θέμα.

Η Ουκρανία, η οποία πρέπει να αναχαιτίζει εκατοντάδες drones που εκτοξεύονται από τη Ρωσία στο έδαφός της σχεδόν κάθε βράδυ, είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που κατασκευάζουν drones κατά… άλλων drones, τα οποία είναι πολύ πιο οικονομικά από τους πυραύλους ή τα μαχητικά αεροσκάφη.