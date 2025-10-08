Χαμάς: Παραδόθηκε στο Ισραήλ κατάλογος με ομήρους και κρατουμένους για συμφωνία ανταλλαγής

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές (Ισραήλ – Χαμάς) αντάλλαξαν καταλόγους με φυλακισμένους και ομήρους οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία στη διάρκεια των συνομιλιών για τη Γάζα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Ταχίρ Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας σύμφωνα με το Reuters ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς για την παύση της σύγκρουσης, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της πρώτης φάσης από την πρωτοβουλία 20 σημείων του προέδρου Τραμπ δεν έχει συμφωνηθεί έως τώρα στις συνομιλίες που γίνονται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί, Καταριανοί και Τούρκοι στο τραπέζι

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Τουρκία αναμενόταν να ενταχθούν σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, με στόχο να επιτευχθεί τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, με φόντο την αυξανόμενη διεθνή πίεση για ειρήνη.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μετέβη σήμερα στην αιγυπτιακή πόλη, επιβεβαιώνοντας την ενεργό μεσολάβηση της Ντόχα. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται επίσης στην Αίγυπτο, ενώ αρχικά αναμένονταν το σαββατοκύριακο.

Την ίδια στιγμή, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, συμμετέχει στις συζητήσεις, με την Άγκυρα να αξιοποιεί τα διαύλους που διατηρεί με τη Χαμάς.

Το σχέδιο Τραμπ και οι όροι της κατάπαυσης

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν προχθές, βασίζονται στο 20-σημείο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει:

Κατάπαυση του πυρός,

Απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς,

Αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ,

Σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα,

Αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι υπάρχει «αληθινή πιθανότητα» για συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

