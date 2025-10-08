Ισπανία: Στους 4 οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πρωτεύουσα, Μαδρίτη, όταν κατέρρευσε υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο, το οποίο θα μετατρεπόταν σε ξενοδοχείο και κατέρρευσε χθες το μεσημέρι, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Τα συνεργεία διάσωσης στην Ισπανία ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων από τα συντρίμμια. «Με μεγάλη μας θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι οι πυροσβέστες της Μαδρίτης ανέσυραν τα πτώματα των ανθρώπων που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση», έγραψε στο Χ ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα.



Οι διασώστες είχαν ανασύρει δύο πτώματα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Άλλες δύο σοροί εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης σε ανάρτησή τους στο X.

Τα θύματα είναι τρεις εργάτες ηλικίας από 30 ως 50 ετών από τον Ισημερινό, το Μαλί και τη Γουινέα, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης.

Κατά την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον τρία άτομα, ένα εκ των οποίων νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι.

Πολύ νωρίς για τα αίτια της κατάρρευσης

Περίπου 30-40 άτομα εργάζονταν στο κτίριο, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο των ανακαινιζόμενων κτιρίων της Μαδρίτης, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε κατασκευαστεί το 1965.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Πάντως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το τι την προκάλεσε, δήλωσε η Μπεατρίζ Μαρτίν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για δυστύχημα σε χώρο εργασίας, η Δικαστική Αστυνομία της Μαδρίτης είναι «υπεύθυνη για την έρευνα του περιστατικού», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης σε άλλη ανάρτηση στο X.