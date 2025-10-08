Λεκορνί: «Όλοι θέλουν να βρεθεί λύση για τον προϋπολογισμό» – Συνάντηση το βράδυ με τον Μακρόν

Ο παραιτηθείς (;) πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί προχώρησε σε δήλωση από το Μέγαρο Ματινιόν, λίγο πριν υποδεχθεί τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Οι Πράσινοι αναμένονται το μεσημέρι (13.15, ώρα Ελλάδος). Οι Κομμουνιστές έχουν επίσης προσκληθεί αργότερα την ίδια ημέρα.

Χωρίς να δώσει πολλά στοιχεία, ο Λεκορνί είπε πως το βράδυ θα μεταβεί στα Ηλύσια Πεδία για να παρουσιάσει στον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν «τις λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. Αν καταφέρουμε να βρούμε λύσεις».

«Έχω βάσιμους λόγους να σας πω ότι, μεταξύ των καλών νέων, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, με όλα τα πολιτικά κόμματα: το UDI, το κόμμα Yonne, τους Ρεπουμπλικάνους, την Place Publique, το MoDem, το Horizon, το Renaissance και άλλα, δείχνουν ότι υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει ένας προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου».