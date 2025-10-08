Γαλλία: «Ίσως υπάρχει μια λύση για να απεγκλωβιστεί η χώρα», λέει ο ηγέτης των Σοσιαλιστών

Πριν από μια συνάντηση στο Μέγαρο Ματινιόν με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα το πρωί, ο Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ αναφέρθηκε στη δυνατότητα «να κυβερνήσει η Αριστερά», μιλώντας στο franceinfo.

«Ίσως έχουμε τη λύση για να ξεμπλοκάρουμε τη χώρα», μετά την «αποτυχία» των «δεξιών» κυβερνήσεων.

«Πρέπει να σεβαστούμε τον γαλλικό λαό. Να σεβαστούμε την ψήφο του και τη ζωή του. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή κατεύθυνσης. Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή, για να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν πραγματικά», υποστήριξε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, αναφερόμενος φυσικά στο αποτέλεσμα των περσινών βουλευτικών εκλογών, όπου νίκησε το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, χωρίς όμως ποτέ ο Εμανουέλ Μακρόν να ορίσει πρωθυπουργό από εκεί.

