Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος – Δέχθηκε 13 μαχαιριές

Σε κρίσιμη κατάσταση, και με πολλαπλά τραύματα, νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι της την Τρίτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και γερμανικών μέσων ενημέρωσης, η Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση μέσα στην κατοικία της, όπου εντοπίστηκε αιμόφυρτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε 13 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι αρχές δήλωσαν ότι παραμένει σε απειλητική για τη ζωή της κατάσταση.

Δεν είναι σαφές ποιος κάλεσε την αστυνομία και πόσο γρήγορα έφτασαν οι διασώστες στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο της παιδιά ήταν αυτά που κάλεσαν τις αρχές. Πάντως μόλις έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον δρόμο έξω από το σπίτι της και ξεκίνησαν άμεση έρευνα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση και εξετάζουν διάφορα πιθανά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ενός μέλους της οικογένειας. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη εντοπίσει ή συλλάβει κάποιον ύποπτο, αλλά οι εγκληματολογικές ομάδες συνεχίζουν να αναζητούν στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Κατά τον γιο της, η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bild.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, «η εμπλοκή ατόμων του στενού οικογενειακού κύκλου δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν». Έτσι τα δύο υιοθετημένα της παιδιά, ηλικίας 15 και 17 ετών, προσήχθησαν για ανάκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel αναφέρεται ότι η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», όταν η 17χρονη κόρη της είχε τότε επιτεθεί με μαχαίρι στην Στάλτσερ.