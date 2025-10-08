Logo Image

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε ο νέος στόλος για τη Γάζα (βίντεο)

Κόσμος

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε ο νέος στόλος για τη Γάζα (βίντεο)

Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών- Αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον τρία, σύμφωνα με τη συλλογικότητα Gaza Freedom Flotilla

«Ναυάγησε» και η νέα προσπάθεια των σκαφών του «στόλου για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό στη Γάζα καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα πλοία αναχαιτίστηκαν και οι επιβάτες τους μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό λιμάνι.

«Μια ακόμη μάταιη προσπάθεια παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού και εισόδου σε ζώνη μάχης δεν κατέληξε πουθενά», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X. «Τα πλοία και οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οι επιβάτες αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μια εβδομάδα αφότου το Ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε πάνω από 40 πλοία του Sumud Flotilla. Το Ισραήλ έχει απελάσει τους περισσότερους από τους 479 ακτιβιστές που συμμετείχαν σε αυτόν τον στόλο.

Νωρίτερα ο στόλος Gaza Freedom Flotilla ανακοίνωσε σήμερα πως πλοία του υπέστησαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
NBA: Η αποκάλυψη για Αντετοκούνμπο και Νικς

NBA: Η αποκάλυψη για Αντετοκούνμπο και Νικς

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube