Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε ο νέος στόλος για τη Γάζα (βίντεο)

«Ναυάγησε» και η νέα προσπάθεια των σκαφών του «στόλου για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό στη Γάζα καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα πλοία αναχαιτίστηκαν και οι επιβάτες τους μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό λιμάνι.

«Μια ακόμη μάταιη προσπάθεια παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού και εισόδου σε ζώνη μάχης δεν κατέληξε πουθενά», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X. «Τα πλοία και οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οι επιβάτες αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μια εβδομάδα αφότου το Ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε πάνω από 40 πλοία του Sumud Flotilla. Το Ισραήλ έχει απελάσει τους περισσότερους από τους 479 ακτιβιστές που συμμετείχαν σε αυτόν τον στόλο.

Νωρίτερα ο στόλος Gaza Freedom Flotilla ανακοίνωσε σήμερα πως πλοία του υπέστησαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν.

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.