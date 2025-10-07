Η Χαμάς αξιώνει από το Ισραήλ την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι

Η Χαμάς απαίτησε την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ σχετικά με τη λίστα των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδουν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Έμμεσες συνομιλίες διεξάγονται από χθες Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ επί του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Al-Qahera News μετέδωσε πως ξεκίνησαν συζητήσεις, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, σχετικά με τη λίστα «των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές» βάσει συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρώην στέλεχος της Φάταχ, ο Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης».