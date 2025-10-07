Γαλλία: Υπό πίεση ο Μακρόν προκειμένου να δώσει τέλος στο πολιτικό «χάος»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είναι αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις για να παραιτηθεί ο ίδιος ή να διεξαγάγει πρόωρες βουλευτικές εκλογές προκειμένου να τερματίσει το πολιτικό χάος που έχει αναγκάσει πέντε πρωθυπουργούς σε παραίτηση σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο 47χρονος κεντρώος πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, η οποία λήγει το 2027.

Ωστόσο, οι εκκλήσεις για παραίτηση, που περιορίζονταν για καιρό στα περιθώρια, έχουν γίνει κυρίαρχες κατά τη διάρκεια μιας από τις χειρότερες πολιτικές κρίσεις από τη δημιουργία της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958, του τρέχοντος συστήματος διακυβέρνησης της Γαλλίας.

Την Τρίτη, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκoρνί, είχε έσχατες συνομιλίες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ο πρώτος πρωθυπουργός του το 2017, Εντουάρ Φιλίπ, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για έναν νέο πρόεδρο να σπάσει το αδιέξοδο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο RTL, ο Εντουάρντ Φιλίπ είπε ότι ο Μακρόν θα πρέπει να «αποχωρήσει με τάξη» για να επιτρέψει μια διέξοδο από την κρίση.

«Είναι ένα χάος»

Η πολιτική αναταραχή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ήταν πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη, σε μια εποχή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από την ήπειρο να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την άμυνά της και να βοηθήσει την Ουκρανία.

Οι αγορές έχουν τρομοκρατηθεί, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την ικανότητα της Γαλλίας να μειώσει το ολοένα και μεγαλύτερο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Οι γαλλικές μετοχές υποχώρησαν κατά 1,4% τη Δευτέρα και το ασφάλιστρο κινδύνου στις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε σε υψηλό εννέα μηνών λόγω της κρίσης.

«Είναι ένα χάος. Σε κάνει να λυπάσαι», δήλωσε η Μπριζίτ Γκρι, μια 70χρονη συνταξιούχος στο Παρίσι, συνοψίζοντας την ανησυχία του κοινού.

«Γινόμαστε λίγο περίγελος σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η οδηγός ταξί Σουφιάν Μανσούρ στη νότια πόλη του Μονπελιέ. «Δυστυχώς, είμαστε λίγο κλόουν σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη».

«Αποστάσεις» των συμμάχων του Μακρόν

Ο Εντουάρντ Φιλίπ, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως τον πιο ευνοϊκό υποψήφιο για να ηγηθεί του πολιτικού κέντρου σε μια μάχη διαδοχής, ήταν ο δεύτερος από τους πρώην πρωθυπουργούς του Μακρόν που αποστασιοποιήθηκε από αυτόν σε τόσες ημέρες.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ένας άλλος πρώην πιστός στον Μακρόν, ήταν ευθύς στην κριτική του. Διετέλεσε πρωθυπουργός για μερικούς μήνες πέρυσι, πριν ο Μακρόν προκηρύξει πρόωρες εκλογές που οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο με τρία ιδεολογικά αντίθετα μπλοκ.

«Όπως πολλοί Γάλλοι, δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του προέδρου», δήλωσε στο TF1 TV, αφού ο Μακρόν ζήτησε από τον Λεκόρνου, ο οποίος μόλις είχε υποβάλει την παραίτησή του, να επιστρέψει στους αντιπάλους του για τις τελευταίες συνομιλίες.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Parisien αργά την Τρίτη, η Ελίζαμπεθ Μπορν, μια άλλη πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν και νυν υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στην αναστολή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος που είχε καθοδηγήσει μέσω του Κοινοβουλίου. Η αριστερά έχει ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου του 2023.

Στον Λεκορνί, του οποίου η κυβέρνηση διάρκειας 14 ωρών ήταν η συντομότερη στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών για να επιτύχει συναίνεση.

Ωστόσο, ο Ατάλ απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζητήσει την παραίτηση του Μακρόν, δήλωσε κάποιος που συμμετείχε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Διάλυση της Εθνοσυνέλευσης θέλει το RN

Εν τω μεταξύ, ο Λεκορνί είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της κεντρώας συμμαχίας του Μακρόν και των συντηρητικών, στις οποίες συμφώνησαν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους αποτελεί προτεραιότητα.

Θα χρειαστεί και άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλιστών, να έχουν τους αριθμούς που απαιτούνται για να σχηματίσουν πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση – όχι μόνο για να ψηφίσουν έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

Ο Λεκορνί σχεδιάζει τώρα να συνομιλήσει με την αντιπολίτευση το απόγευμα και το πρωί της Τετάρτης, αλλά το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα νόημα σε αυτές τις συνομιλίες και θα τις παραλείψει.

Οι ηγέτες του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά και Μαρίν Λε Πεν αντ’ αυτού «επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους για τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», ανέφερε το RN.

Το RN βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, αλλά αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι μια επανάληψη των εκλογών πιθανότατα θα οδηγήσει σε ένα άλλο διχασμένο κοινοβούλιο, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία.

Πηγή: Reuters