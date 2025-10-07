Logo Image

Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για μια συμφωνία

REUTERS/Ramadan Abed/File

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής διαπραγματευτή της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Εγγυήσεις» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει μια για πάντα» ζητά ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια.

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες» είπε αλ-Χάγια.

«Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων», πρόσθεσε.

